دجاج مشوي مع التتبيلة الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 11:25 صباحا
دجاج مشوي مع التتبيلة الخاصة (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي مع تتبيلة خاصة، الطبق مناسب كطبق جانبي مع السلطة. 

المكونات
- الدجاج: دجاجة (مفتوحة ومنظفة) 
- الصويا صوص: ملعقة كبيرة 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 
- بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة 
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة 
- السكر البني: ملعقة كبيرة 
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة 
- دبس الرمان: ملعقة كبيرة 
- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة 
- لبن زبادي: 2 ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير
1- اخلطي اللبن مع الصويا والملح وبودرة الثوم ومعجون الثوم.
2- أضيفي دبس الرمان والبهارات المشكلة والزيت والسكر البني واخلطي جيدا.
3- أضيفي الدجاج للتتبيلة وغطيها فيها واتركيها ليلة كاملة في الثلاجة.
4- ضعي الدجاج والتتبيلة في شواية الفرن أو الشواية الكهربائية وقلبيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.

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