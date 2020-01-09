دجاج مشوي مع التتبيلة الخاصة

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي مع تتبيلة خاصة، الطبق مناسب كطبق جانبي مع السلطة.
المكونات
- الدجاج: دجاجة (مفتوحة ومنظفة)
- الصويا صوص: ملعقة كبيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
- السكر البني: ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- دبس الرمان: ملعقة كبيرة
- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة
- لبن زبادي: 2 ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
1- اخلطي اللبن مع الصويا والملح وبودرة الثوم ومعجون الثوم.
2- أضيفي دبس الرمان والبهارات المشكلة والزيت والسكر البني واخلطي جيدا.
3- أضيفي الدجاج للتتبيلة وغطيها فيها واتركيها ليلة كاملة في الثلاجة.
4- ضعي الدجاج والتتبيلة في شواية الفرن أو الشواية الكهربائية وقلبيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.