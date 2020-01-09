دجاج مشوي مع التتبيلة الخاصة

دجاج مشوي مع التتبيلة الخاصة (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي مع تتبيلة خاصة، الطبق مناسب كطبق جانبي مع السلطة.

المكونات

- الدجاج: دجاجة (مفتوحة ومنظفة)

- الصويا صوص: ملعقة كبيرة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة

- السكر البني: ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

- دبس الرمان: ملعقة كبيرة

- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة

- لبن زبادي: 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1- اخلطي اللبن مع الصويا والملح وبودرة الثوم ومعجون الثوم.

2- أضيفي دبس الرمان والبهارات المشكلة والزيت والسكر البني واخلطي جيدا.

3- أضيفي الدجاج للتتبيلة وغطيها فيها واتركيها ليلة كاملة في الثلاجة.

4- ضعي الدجاج والتتبيلة في شواية الفرن أو الشواية الكهربائية وقلبيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.