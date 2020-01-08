حساء البروكلي للتدفئة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 01:45 مساء

الحساء من الأطباق التي لا غنى عنها على السفرة، ويعتبر البروكلي من الخضراوات المغذية للجسم وقليلة السعرات الحرارية في الوقت نفسه وتعمل على التدفئة في الأجواء الباردة، ويمكن تقديمه بأشكال متعددة نقدم لك اليوم طريقة تحضيره مع المشروم الطازج تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
حبة بروكلي
ربع كيلو مشروم طازج أنصاف
حبة كبيرة بصل مفروم
3 فصوص ثوم مهروس
4 أكواب مرق دجاج
كوب جبنة شيدر مبشورة
4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة معدنوس مفروم
ملعقة صغيرة أوريجانو
ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- في صينية واسعة، نضع المشروم والبروكلي ومقدار ملعقة كبيرة من الزيت وقليل من الفلفل الأسود، ونخلطهم جيداً.
- ندخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة وحتى تلين الخضراوات.
- في وعاء متوسط «حلة» وعلى نار متوسطة، نضع باقي كمية الزيت، ونضيف إليه البصل والثوم والزنجبيل، ونقلبها حتى تظهر رائحة الثوم والزنجبيل.
- نضيف إلى الوعاء، البروكلي والمشروم، ونقلب لمدة 5 دقائق.
- نضيف الدقيق، ونقلب مرة أخرى حتى يغطي الدقيق الخضراوات.
- نضيف الشوربة، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والأوريجانو، ثم نغطيها ونتركها على النار لمدة 20 - 25 دقيقة وحتى تنضج تماماً.
- باستخدام الهاند بلندر أو الخلاط، نضرب الشوربة جيداً حتى تنعم.
- نضيف الجبنة الشيدر إلى الشوربة، ونقلب مرة أخرى حتى تذوب الجبنة.
نوزع الشوربة على الأطباق، ونُزينها بالمعدنوس المفروم.
 

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