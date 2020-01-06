بيكاتا بصوص الليمون

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير طبق البيكاتا مع صوص الليمون الشهي لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «هناكل».
المكونات
ثلاثة صدور دجاج مخلية مقطعة شرائح.
ملح وفلفل.
نصف كوب دقيق.
ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.
فص ثوم مفروم.
كوب مرقة دجاج.
نصف ليمونة مقطعة شرائح رفيعة.
ربع كوب عصير ليمون.
ملعقتان كبيرتان حبوب الكبر مصفاة.
ثلاث ملاعق كبيرة زبد.
ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.
طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 95 درجة مئوية ويترك في الفرن طبق التقديم حتى يدفأ.
- يتبل الدجاج بالملح والفلفل ويرش بالدقيق.
- يسخن الزيت النباتي في مقلاة ويشوح الدجاج في المقلاة حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين.
- بعد الانتهاء من كل كمية الدجاج توضع في الطبق السابق تدفئته داخل الفرن.
- في نفس المقلاة يضاف الثوم على درجة حرارة متوسطة ويقلب لمدة 20 ثانية ثم تضاف مرقة الدجاج.
- تضاف شرائح الليمون ويترك حتى يغلي لمدة 5 دقائق مع التقليب من حين لآخر.
- يضاف عصير الليمون والكبر ويترك لخمس دقائق إضافية حتى يثخن الخليط.
- يضاف الزبد للمقلاة ويقلب حتى تمام الذوبان ثم يضاف المعدنوس.
- يقسم الدجاج في أطباق التقديم ويضاف الصوص بالمعلقة على كل طبق ويصبح جاهزًا للتقديم.