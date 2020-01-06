بيكاتا بصوص الليمون

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير طبق البيكاتا مع صوص الليمون الشهي لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

ثلاثة صدور دجاج مخلية مقطعة شرائح.

ملح وفلفل.

نصف كوب دقيق.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

فص ثوم مفروم.

كوب مرقة دجاج.

نصف ليمونة مقطعة شرائح رفيعة.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقتان كبيرتان حبوب الكبر مصفاة.

ثلاث ملاعق كبيرة زبد.

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.