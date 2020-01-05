حضري فطائر الكرواسون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 11:34 صباحا

تعد فطائر الكرواسون من أشهى المخبوزات المنتشرة حول العالم، وغالبا ما تقدم مع الشاي أو القهوة كوجبة إفطار خفيفة ولذيذة، حسب شملولة».

المقادير
4 كوب كبير دقيق أبيض
1 كوب كبير ماء دافئ
1/4 كوب خميرة جافة فورية
1/4 كوب زبد ذائب
50 غرام شريحة زبد

خطوات التحضير
في بولة عميقة نضع 4 أكواب كبيرة من الدقيق ويضاف إليها الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة ويخلط المزيج جيداً.
يضاف الماء إلى مزيج الدقيق تدريجيا ويخلط المزيج مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.
غطى العجينة وتترك لمدة 10 دقائق حتى تخمر.
بعد 10 دقائق وبعد أن تخمر العجين نضع الزيت وباقي كمية الدقيق وتعجن العجينة مرة أخرى، حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
تقسم عجينة كرات متوسطة الحجم وتترك لمدة 5 لترتاح قليلاً.
على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق تفرد كل كرة من العجينة بالنشابة حتى تصبح رقيقة وتدهن بالزبد.
توضع كرات العجين فوق بعضها البعض، مع ضرورة دهن زبد بين كل طبقة والأخرى.
تفرد كل الطبقات مرة أخرى بالنشابة حتى تصبح رقيقة ثم تقطع إلى مثلثات متساوية الحجم.
تدهن صينية فرن بالزبد ثم توضع قطع الكرواسون في الصينية.
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
توضع الصينية في الفرن بعد تسخين الفرن بـ10 دقائق لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، وحتى ينضج الكرواسون ويحمر.. ثم يقدم وصحتين.

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