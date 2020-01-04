بسيمة جوز هند

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 10:47 صباحا

نقدِّم لكِ طريقة إعداد البسيمة، وهي إحدى الحلويات الشرقية اللذيذة، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
نصف كوب دقيق
2 وربع كوب جوز هند ناعم
نصف كوب سميد.
ربع كوب ماء.
ملعقة ماء ورد صغيرة.
نصف كوب سمن مذاب.
ربع كوب حليب.
نصف كوب سكر ناعم.
جوز هند مبروش للتزيين.
شربات للتقديم.

طريقة التحضير
- ادهني قاع صينية الفرن ببعض السمن، في وعاء الخلاط اسكبي جوز الهند، الدقيق، السميد، السكر وقلبيها برفق بملعقة ثم أضيفي الماء، الحليب، ماء الورد والسمن المذاب ثم شغلي الخلاط حتى تمتزج المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.
- افرغي العجين في صينية الفرن وافرديها جيدًا بيديك مع الضغط على العجين، ويمكنك إضافة بعض المكسرات في العجينة إذا رغبتِ في ذلك، اتركي العجينة لمدة نصف ساعة قبل وضع الصينية في الفرن.
- ضعي الصينية على الرف الأوسط في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة، في درجة حرارة الفرن 180.
- بمجرد خروج الصينية من الفرن اسكبي عليها الشربات واتركيها بضع دقائق حتى تمتص الشربات، للتزيين يمكنكِ إضافة بعض من جوز الهند على أطراف البسيمة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاقتصاد الليبي 2020: وديعة الحرب والانقسام
ليبيا
الجريدة الرسمية التركية تنشر مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا
ليبيا
عجز إقليمي عن منع تمدد الصراع الليبي استباقا لتصاعد التدخل الروسي والتركي
ليبيا
جريدة «الوسط»: الهاجس التركي يكسر الجمود السياسي الدولي
ليبيا
خلال تسلم بلاده مقعدها بمجلس الأمن.. المنصف البعتي: تونس ستعمل بشكل فاعل على حل ...
ليبيا
الملاكم بريبش: يسعدني تمثيل ليبيا في المحافل الخارجية
رياضة محلية
الجزائر تؤكد تضامنها مع الليبيين ووقوفها على مسافة متساوية من أطراف النزاع
ليبيا
الليبيون يودعون «عام الدم» ويأملون أن يكون 2020 عام الحل
ليبيا
وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم
ثقافة وفن
«المركزي» بالبيضاء: 50.33 مليار دينار إجمالي الإنفاق على مستوى ليبيا حتى نوفمبر
ليبيا
العدد 215 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر الأزمة.. وأعباء الإيجار تعيد نازحين ...
ليبيا
السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد إزالة شعر وجهك بالشفرة