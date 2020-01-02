نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شكشوكة بالجبن الأبيض والزيتون المناسبة لوجبة الإفطار.
المكونات
- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
- الفلفل الأحمر: 1 حبة (مفروم ناعم)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- البيض: 4 حبات
- طماطم: 4 حبات (كبيرة الحجم / مقشرة ومفرومة)
- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)
- الجبن الأبيض: 100 غرام (مقطع مكعبات صغيرة)
- زيتون أسود: نصف كوب (بدون بذور)
طريقة التحضير
1- سخني زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
2- أضيفي الفلفل الأحمر الحار والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.
3- أضيفي الطماطم والملح وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك الطماطم.
4- أضيفي الجبن والزيتون وقلبي لمدة 5 دقائق.
5- أضيفي البيض وطي المقلاة واتركيه حتى ينضج للدرجة المفضلة لديك.
6- انثري البقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز.