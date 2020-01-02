شكشوكة بالجبن الأبيض والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 11:28 صباحا
شكشوكة بالجبن الأبيض والزيتون (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شكشوكة بالجبن الأبيض والزيتون المناسبة لوجبة الإفطار.

المكونات 
- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة 
- الفلفل الأحمر: 1 حبة (مفروم ناعم) 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة 
- البيض: 4 حبات 
- طماطم: 4 حبات (كبيرة الحجم / مقشرة ومفرومة) 
- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين) 
- الجبن الأبيض: 100 غرام (مقطع مكعبات صغيرة) 
- زيتون أسود: نصف كوب (بدون بذور) 

طريقة التحضير

1- سخني زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

2- أضيفي الفلفل الأحمر الحار والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.

3- أضيفي الطماطم والملح وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك الطماطم.

4- أضيفي الجبن والزيتون وقلبي لمدة 5 دقائق.

5- أضيفي البيض وطي المقلاة واتركيه حتى ينضج للدرجة المفضلة لديك.

6- انثري البقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز.

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