شكشوكة بالجبن الأبيض والزيتون

شكشوكة بالجبن الأبيض والزيتون (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شكشوكة بالجبن الأبيض والزيتون المناسبة لوجبة الإفطار.

المكونات

- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر: 1 حبة (مفروم ناعم)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- البيض: 4 حبات

- طماطم: 4 حبات (كبيرة الحجم / مقشرة ومفرومة)

- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

- الجبن الأبيض: 100 غرام (مقطع مكعبات صغيرة)

- زيتون أسود: نصف كوب (بدون بذور)

طريقة التحضير

1- سخني زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

2- أضيفي الفلفل الأحمر الحار والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.

3- أضيفي الطماطم والملح وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك الطماطم.

4- أضيفي الجبن والزيتون وقلبي لمدة 5 دقائق.

5- أضيفي البيض وطي المقلاة واتركيه حتى ينضج للدرجة المفضلة لديك.

6- انثري البقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز.