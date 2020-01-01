رد دعوى طاه شهير ضد دليل ميشلان للمطاعم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 01:40 مساء
الطاهي الفرنسي مارك فيرا في مدينة أنسي الفرنسية، 27 نوفمبر 2015 (أ ف ب)

ردت محكمة قرب باريس، الثلاثاء، دعوى تقدم بها الطاهي الفرنسي مارك فيرا، لمعرفة سبب سحب دليل ميشلان الشهير تصنيف الثلاث نجوم من أحد مطاعمه.

هذا الطاهي الشهير ذو القبعة السوداء كان يرى أن خفض تصنيف مطعمه «لا ميزون دي بوا» في مانيغو شرق فرنسا من ثلاث نجوم إلى نجمتين يمثل «خطأ». وطالب بتعويض رمزي قدره يورو واحد، وفق «فرانس برس».

وأشارت المحكمة الابتدائية في نانتير قرب باريس في قرارها إلى أن الطاهي مارك فيرا وشركته «لم يقدما أي مستند يبيّن وقوع ضرر وحقيقة الغبن» اللاحق بالمطعم.

وطلب مارك فيرا عن طريق محاميه إيمانويل رافاناس خلال جلسة في نهاية نوفمبر، الحصول على أدلة بشأن عمليات التدقيق التي أجراها ممثلو دليل ميشلان والكفاءات التي يتمتع بها هؤلاء المفتشون، إضافة إلى «سجل النقاشات» التي قادت إلى خفض تصنيف المطعم.

ونال مطعم «لا ميزون دي بوا» نجمته الثالثة في الدليل سنة 2018 قبل أن يُخفض تصنيفه في العام التالي، مما تسبب للطاهي بحالة «اكتئاب» حسب قوله.

واعتبرت محكمة نانتير أن الوثائق التي قدمها الطاهي الفرنسي «لا تكفي لإظهار وجود دافع مشروع من شأنه تبرير وقوع مس غير متناسب باستقلالية التقييم التي تشكل أحد مكونات حرية التعبير لدى مفتشي الدليل».

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