معكرونة مغربية محمرة

تعرفي معنا على طريقة تحضير المعكرونة المحمرة على الطريقة المغربية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام مكرونة صغيرة الحجم.

صلصة اللحم.

ملعقتان كبيرتان من زيت ذرة.

500 غرام لحم مفروم.

ثمرة كبيرة بصل مفروم.

فصان من الثوم المهروس.

1/2 كوب معجون طماطم.

1/2 كوب كاتشاب.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار مشكل.

ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

ملعقة صغيرة كمون.

أربعة أكواب ماء.

1/4 كوب معدنوس مفروم.

طريقة التحضير

- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 ثم أحضري طبق فرن مناسبًا للتقديم على المائدة.

- في صينية قصيرة الحافة ضعي المكرونة. ضعي المكرونة في الفرن 30 دقيقة إلى أن تتحمص وتصبح ذهبية اللون.

- في قدر عميق ضعي كمية وفيرة من الماء أضيفي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الذرة. ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي الماء بقوة ثم أضيفي المعكرونة ودعيها عشر دقائق.

خليط اللحم

- في قدر متوسط الحجم ضعي الزيت. ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت.

- اضيفي اللحم باستعمال ملعقة خشبية قلبي اللحم إلى أن يصبح لونه بنيَّا ويجف ماؤه.

- أضيفي البصل والثوم قلبي لعدة دقائق إلى أن يلين البصلو أضيفي معجون الطماطم والكاتشاب والملح والفلفل والبهار والشطة والكمون. قلبي اللحم مع البهارات لتختلط جيدًا.

- أضيفي الماء والمعدنوس ودعي اللحم مع الماء إلى أن يغلي الماء وتتكون صلصة الطماطم.

- صفي المعكرونة وضعيها في طبق الفرن أضيفي خليط اللحم قلبي المكرونة واللحم لتختلط وتندمج المكونات جيدًا.

- ضعي صينية المعكرونة المحمرة في الفرن ٣٠ دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

