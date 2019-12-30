كفتة بالبقسماط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 01:33 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كرات الكفتة بالبقسماط وحضِّريها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
- نصف كيلوغرام لحم مفروم.
- بصلة صغيرة مبروشة.
- ملعقة كبيرة معدنوس مفروم ناعم.
- فتات خبز منقوع في كوبي حليب.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.
مقادير التغليف
- 250 غراما بقسماط أو كعك مطحون.
- ملعقة صغيرة زيت.
- بيضتان مخفوقتان مع رشة ملح صغيرة.
- فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم والبصل والمعدنوس وفتات الخبز بعد نزع القشرة الخارجية عنه. أضيفي الملح والفلفل والقرفة واعجني الخليط جيدًا ليتجانس.
- شكِّلي من الخليط أقراصًا بيضاوية أو دوائر ووزِّعيها في صينية. ضعيها في الثلاجة عشر دقائق.
- أخرجي الكفتة من الثلاجة واغمسيها في البيض ثم في البقسماط.
- في مقلاة عميقة، اقلي الكفتة في الزيت الغزير لتتحمر. ثمّ ارفعيها وضعيها على طبق مغطَّى بورق شفاف حتى تهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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