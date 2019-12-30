كفتة بالبقسماط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كرات الكفتة بالبقسماط وحضِّريها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

- نصف كيلوغرام لحم مفروم.

- بصلة صغيرة مبروشة.

- ملعقة كبيرة معدنوس مفروم ناعم.

- فتات خبز منقوع في كوبي حليب.

- ملعقة صغيرة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

مقادير التغليف

- 250 غراما بقسماط أو كعك مطحون.

- ملعقة صغيرة زيت.

- بيضتان مخفوقتان مع رشة ملح صغيرة.

- فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم والبصل والمعدنوس وفتات الخبز بعد نزع القشرة الخارجية عنه. أضيفي الملح والفلفل والقرفة واعجني الخليط جيدًا ليتجانس.

- شكِّلي من الخليط أقراصًا بيضاوية أو دوائر ووزِّعيها في صينية. ضعيها في الثلاجة عشر دقائق.

- أخرجي الكفتة من الثلاجة واغمسيها في البيض ثم في البقسماط.

- في مقلاة عميقة، اقلي الكفتة في الزيت الغزير لتتحمر. ثمّ ارفعيها وضعيها على طبق مغطَّى بورق شفاف حتى تهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.

