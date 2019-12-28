حضري أكواب البيتزا

البيتزا من أشهر الأصناف الإيطالية التي يقبل عليها الجميع واليوم اخترنا لكِ طريقة إعداد أكواب البيتزا، فتعرفي معنا على المقادير والمكونات وطريقة تحضيرها وفق موقع «أكلات».

المكونات

للعجينة

كوب دقيق أبيض

ملعقة صغيرة خميرة فورية

١⁄٢ كوب ماء دافئة

ملعقة صغيرة زيت زيتون

دقيق لعجن وفرد العجينة

رشة ملح

للحشوة

٤ ملاعق كبيرة صلصة البيتزا

١⁄٢ كوب فطر، مقطع وسط

١⁄٤ كوب سلامي، مقطع وسط

٤ طماطم صغيرة، مقطعة وسط

١⁄٤ كوب بصل أخضر، مقطع صغير

١⁄٤ كوب أناناس، مقطع صغير

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للوجه

١⁄٤ كوب جبن موزاريلا مبشورة

١⁄٤ كوب جبن بارميزان مبشور