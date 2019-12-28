حضري أكواب البيتزا

البيتزا من أشهر الأصناف الإيطالية التي يقبل عليها الجميع واليوم اخترنا لكِ طريقة إعداد أكواب البيتزا، فتعرفي معنا على المقادير والمكونات وطريقة تحضيرها وفق موقع «أكلات».
المكونات
للعجينة
كوب دقيق أبيض
ملعقة صغيرة خميرة فورية
١⁄٢ كوب ماء دافئة
ملعقة صغيرة زيت زيتون
دقيق لعجن وفرد العجينة
رشة ملح
للحشوة
٤ ملاعق كبيرة صلصة البيتزا
١⁄٢ كوب فطر، مقطع وسط
١⁄٤ كوب سلامي، مقطع وسط
٤ طماطم صغيرة، مقطعة وسط
١⁄٤ كوب بصل أخضر، مقطع صغير
١⁄٤ كوب أناناس، مقطع صغير
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
للوجه
١⁄٤ كوب جبن موزاريلا مبشورة
١⁄٤ كوب جبن بارميزان مبشور
طريقة التحضير
- نذوب الخميرة فى الماء الدافئ ونتركها 5 دقائق حتى تتفاعل.
- نخلط الدقيق والملح معًا فى وعاء مجوف ثم نضيف إليه الخميرة والماء ونعجن حتى تتجانس المكونات وتتكون لدينا عجينة ملتصقة.
- نرش بعض الدقيق على سطح الكاونتر ثم نعجن باليد لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة مطاطة ملساء غير ملتصقة.
- نضع العجينة فى وعاء مجوف مدهون بقليل من الزيت النباتي ونغطيها بالنايلون ونتركها تتخمر لمدة ½ ساعة.
- نخرج العجينة من الوعاء ونعجنها باليد لدقيقتين ثم نقطعها لـ 4 قطع متساوية ونفرد كل قطعة على شكل قرص بسمك 4 ملليمترات تقريبًا وندهن الأقراص بصلصة البيتزا.
- نضع الأقراص فى قالب الكب كيك ونشكلها على شكل أكواب.
- نخلط كل مكونات الحشوة معًا حتى تتجانس ثم نوزع الحشوة بالتساوي داخل الأكواب.
- نرش جبن البارميزان والموزاريلا على الوجه وندخلها الفرن المحمي على 200 مئوية ونخبزها لمدة 20-25 دقيقة، ثم نخرجها ونضعها على شبك حتى تبرد قليلاً وتصبح جاهزة للتقديم.