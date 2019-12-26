نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شوربة القرع والجزر المناسبة لفصل الشتاء.
المكونات
- مرق دجاج: 6 أكواب
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- القرع: 4 أكواب
- الجزر: 2 حبة (مقشر ومبشور)
- كريمة: نصف كوب (سائلة)
- جوزة الطيب: ربع ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- الزبدة: ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
1- سخني زيت الزيتون مع الزبدة في قدر سميك وواسع على النار.
2- أضيفي البصل وقلبي لمدة ثلاث دقائق.
3- أضيفي الجزر والقرع والملح وقلبي لمدة دقيقتين.
4- أضيفي مرق الدجاج وغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج الخضار وتصبح طرية.
5- اهرسي المزيج محضرة الطعام حتى يصبح ناعما.
6- أعيدي الشوربة للقدر وأضيفي الكريمة وجوزة الطيب واتركيها لتغلي على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.
7- اسكبي الشوربة في أطباق.