شوربة القرع والجزر

شوربة القرع والجزر (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شوربة القرع والجزر المناسبة لفصل الشتاء.

المكونات

- مرق دجاج: 6 أكواب

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- البصل: 1 حبة (مفروم)

- القرع: 4 أكواب

- الجزر: 2 حبة (مقشر ومبشور)

- كريمة: نصف كوب (سائلة)

- جوزة الطيب: ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

- الزبدة: ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1- سخني زيت الزيتون مع الزبدة في قدر سميك وواسع على النار.

2- أضيفي البصل وقلبي لمدة ثلاث دقائق.

3- أضيفي الجزر والقرع والملح وقلبي لمدة دقيقتين.

4- أضيفي مرق الدجاج وغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج الخضار وتصبح طرية.

5- اهرسي المزيج محضرة الطعام حتى يصبح ناعما.

6- أعيدي الشوربة للقدر وأضيفي الكريمة وجوزة الطيب واتركيها لتغلي على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

7- اسكبي الشوربة في أطباق.