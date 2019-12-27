كسكسي مغربي بالخضراوات

يشتهر المطبخ المغربي بالأكلات الشهية وأشهرها الكسكسي، لذلك نقدم إليك طريقة الكسكسي بالخضار الشهية من المطبخ المغربي، تعلميها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقا «شهية».

المكونات

بصلة متوسطة مفرومة.

ثمرتا طماطم متوسطتا الحجم مقشرتان ومقطعتان مكعبات.

نصف حزمة بقدونس مفروم.

ربع حزمة نعناع مفروم.

رأسا بصل أخضر.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

كوب كسكسي أو برغل ناعم منقوع في كوبين من صلصة الطماطم.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر.

رأس فلفل أخضر مقطع.

أوراق خس.

طريقة التحضير

يسخن زيت الزيتون في المقلاة ويقلى فيه البصل حتى يصبح بني اللون.

ينقع الكسكسي في صلصة الطماطم إلى أن يصبح طريًّا ويمتص كل الصلصة.

يسكب الكسكسي فوق البصل المقلي ويخلط الكسكسي مع الطماطم والنعناع والبقدونس والبصل الأخضر والفلفل الأخضر الحار وعصير الليمون والملح ومسحوق الفلفل الأحمر في وعاء كبير.

