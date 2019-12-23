اسباغتي بالباذنجان والصلصة الحمراء

تعرفي معنا على طريقة تحضير المعكرونة الاسباغتي بالباذنجان والصلصة الحمراء في خطوات سهلة وسريعة، وقدميه إلى جانب ألذ المقبلات والأطباق الرئيسية على مائدتك، حسب «شملولة».

المقادير

معكرونة اسباغتي

1 حبة باذنجان شرائح مقلي

1 ملعقة صلصة

4 فصوص ثوم

ملح

فلفل أسود

زيت

ماء

زعتر