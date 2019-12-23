اسباغتي بالباذنجان والصلصة الحمراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 04:50 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير المعكرونة الاسباغتي بالباذنجان والصلصة الحمراء في خطوات سهلة وسريعة، وقدميه إلى جانب ألذ المقبلات والأطباق الرئيسية على مائدتك، حسب «شملولة».

المقادير
معكرونة اسباغتي
1 حبة باذنجان شرائح مقلي
1 ملعقة صلصة
4 فصوص ثوم
ملح
فلفل أسود
زيت
ماء
زعتر

خطوات التحضير
تسلق المعكرونة بالطريقة التقليدية، ثم تصفى، وتوضع جانباً.
قطعي حبات الباذنجان وضعي الزيت في وعاء على النار حتى يسخن.
يوضع الثوم في الزيت، ويقلب حتى يصفر ثم يوضع الباذنجان في الزيت حتى ينضج.
احضري مقلاة أخرى وضعي فيها الزيت ثم يضاف إليه الصلصة ثم قليل من الماء.
تتبل الخليط بالملح والكمون والفلفل الأسود، ويقلب مرة أخرى.
يضاف المعكرونة وشرائح الباذنجان، ويقلب جيدا.
توضع المعكرونة في الأطباق، ثم تزين بالزعتر، وتقدم ساخنة.. وصحتين.

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