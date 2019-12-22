حساء الدجاج المشوي

إذا كنتِ تبحثين عن عشاء صحي مناسب للحمية الغذائية، فإليكِ طريقة عمل حساء الدجاج المشوي، وفق «سوبر ماما».

المقادير:

3 صدور دجاج مشوية مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

½ ثمرة بصل مقطعة شرائح رقيقة.

½ حزمة كرفس مقطعة.

½ ثمرة جزر مقطعة قطعًا صغيرة.

2 كوب مرقة دجاج.

¼ كوب أعشاب طازجة.