حساء الدجاج المشوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 04:12 مساء

إذا كنتِ تبحثين عن عشاء صحي مناسب للحمية الغذائية، فإليكِ طريقة عمل حساء الدجاج المشوي، وفق «سوبر ماما».

المقادير:
3 صدور دجاج مشوية مقطعة شرائح.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
½ ثمرة بصل مقطعة شرائح رقيقة.
½ حزمة كرفس مقطعة.
½ ثمرة جزر مقطعة قطعًا صغيرة.
2 كوب مرقة دجاج.
¼ كوب أعشاب طازجة.

الطريقة:
في إناء متوسط الحجم، سخني زيت الزيتون على درجة حرارة متوسطة.
أضيفي البصل والكرفس والجزر، وقلبيها لمدة خمس دقائق حتى تلين.
أضيفي مرقة الدجاج والملح، واتركي الخليط حتى يغلي، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة عشر دقائق إضافية.
أضيفي الدجاج والأعشاب الطازجة، واتركيه ينضج على نار هادئة لمدة خمس دقائق، وتناوليه ساخنًا.. وصحتين.

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