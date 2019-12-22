حضري صينية البطاطا الحلوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 11:22 صباحا

تتميز البطاطا الحلوة بالمرونة في تحضيرها، إذ يمكن سلقها أو شيها أو عملها شوربة أو صينية مع المكسرات في الفرن، واللوم نقدم لك طريقة عمل صينية البطاطا، حسب «شملولة».

المقادير
4 حبات بطاطا
2 بيضة
1/4 كوب زبد
1/4 كوب لبن
جوز هند مبشور
1/4 كوب سكر
1/4 كوب دقيق

خطوات التحضير
تغسل البطاطا جيداً وتسلق حتى تمام النضج، ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد.
تقشر البطاطا وتفرم بالمفرمة أو بالشوكة.
ضعى الزبد والسكر والدقيق بوعاء وقومي بخفقها جيدًا ثم أضيفي البيض ويضاف إليهما البطاطا.
أضيفي اللبن ويضرب جيدًا ثم يخلط مع جوز الهند المبشور، وتجهز الصينية وتدهن بالزبد وترش بقليل من الدقيق ويضاف إليها كمية البطاطا وتفرد جيدًا.
يرش جوز الهند على سطح البطاطا.
توضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا عند درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
بعد احمرار السطح ترفع من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقطع قطعًا متساوية وتقدم.
يمكن تزيين البطاطا بجوز الهند حسب الرغبة.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحصى في الكلى.. أسباب وعلاج