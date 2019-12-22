حضري صينية البطاطا الحلوة

تتميز البطاطا الحلوة بالمرونة في تحضيرها، إذ يمكن سلقها أو شيها أو عملها شوربة أو صينية مع المكسرات في الفرن، واللوم نقدم لك طريقة عمل صينية البطاطا، حسب «شملولة».
المقادير
4 حبات بطاطا
2 بيضة
1/4 كوب زبد
1/4 كوب لبن
جوز هند مبشور
1/4 كوب سكر
1/4 كوب دقيق
خطوات التحضير
تغسل البطاطا جيداً وتسلق حتى تمام النضج، ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد.
تقشر البطاطا وتفرم بالمفرمة أو بالشوكة.
ضعى الزبد والسكر والدقيق بوعاء وقومي بخفقها جيدًا ثم أضيفي البيض ويضاف إليهما البطاطا.
أضيفي اللبن ويضرب جيدًا ثم يخلط مع جوز الهند المبشور، وتجهز الصينية وتدهن بالزبد وترش بقليل من الدقيق ويضاف إليها كمية البطاطا وتفرد جيدًا.
يرش جوز الهند على سطح البطاطا.
توضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا عند درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
بعد احمرار السطح ترفع من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقطع قطعًا متساوية وتقدم.
يمكن تزيين البطاطا بجوز الهند حسب الرغبة.. وصحتين.