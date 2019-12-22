حضري صينية البطاطا الحلوة

تتميز البطاطا الحلوة بالمرونة في تحضيرها، إذ يمكن سلقها أو شيها أو عملها شوربة أو صينية مع المكسرات في الفرن، واللوم نقدم لك طريقة عمل صينية البطاطا، حسب «شملولة».

المقادير

4 حبات بطاطا

2 بيضة

1/4 كوب زبد

1/4 كوب لبن

جوز هند مبشور

1/4 كوب سكر

1/4 كوب دقيق