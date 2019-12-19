نقدم إليك اليوم طريقة تحضير مضغوط اللحم، مناسب كطبق رئيسي على مائدتك.
المكونات
- لحم غنم: 1 كيلو (مع العظم)
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- الثوم: 4 فصوص (مفروم شرائح)
- القرنفل: 2 عود
- هيل: 3 حبات
- القرفة: عود
- الكركم: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- ورق غار: 1 ورقة
- الكمون: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- شطة مجروشة: نصف ملعقة صغيرة
- أرز بسمتي: 2 كوب (مغسول ومصفى)
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
- الماء: ليتر
- فلفل أخضر حار: قرن (مفروم)
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- ملح: ملعقة كبيرة
- سمن: ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
1- ضعي البصل في قدر الضغط مع اللحم ومعجون الطماطم والثوم واخلطي حتى يذبل.
2- أضيفي عود القرفة والقرنفل والهيل والغار والكمون والبهار المشكل والشطة المجروشة وقلبي المزيج.
3- أضيفي الماء واللحم وغطي القدر واتركيه على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة.
4- افتحي قدر الضغط وأضيفي الأرز والفلفل الحار الأخضر وأغلقي القدر واتركيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز واللحم.
5- اسكبي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخنا إلى جانب السلطة.