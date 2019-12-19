مضغوط اللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 11:55 صباحا
مضغوط اللحم (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير مضغوط اللحم، مناسب كطبق رئيسي على مائدتك.

المكونات

- لحم غنم: 1 كيلو (مع العظم) 
- البصل: 1 حبة (مفروم) 
- الثوم: 4 فصوص (مفروم شرائح) 
- القرنفل: 2 عود 
- هيل: 3 حبات 
- القرفة: عود 
- الكركم: نصف ملعقة صغيرة (مطحون) 
- ورق غار: 1 ورقة 
- الكمون: نصف ملعقة صغيرة (مطحون) 
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة 
- شطة مجروشة: نصف ملعقة صغيرة 
- أرز بسمتي: 2 كوب (مغسول ومصفى) 
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة 
- الماء: ليتر 
- فلفل أخضر حار: قرن (مفروم) 
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة 
- ملح: ملعقة كبيرة 
- سمن: ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير 

1- ضعي البصل في قدر الضغط مع اللحم ومعجون الطماطم والثوم واخلطي حتى يذبل.

2- أضيفي عود القرفة والقرنفل والهيل والغار والكمون والبهار المشكل والشطة المجروشة وقلبي المزيج.

3- أضيفي الماء واللحم وغطي القدر واتركيه على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة.

4- افتحي قدر الضغط وأضيفي الأرز والفلفل الحار الأخضر وأغلقي القدر واتركيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز واللحم.

5- اسكبي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخنا إلى جانب السلطة.

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