مضغوط اللحم

مضغوط اللحم (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير مضغوط اللحم، مناسب كطبق رئيسي على مائدتك.

المكونات

- لحم غنم: 1 كيلو (مع العظم)

- البصل: 1 حبة (مفروم)

- الثوم: 4 فصوص (مفروم شرائح)

- القرنفل: 2 عود

- هيل: 3 حبات

- القرفة: عود

- الكركم: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ورق غار: 1 ورقة

- الكمون: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة

- شطة مجروشة: نصف ملعقة صغيرة

- أرز بسمتي: 2 كوب (مغسول ومصفى)

- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة

- الماء: ليتر

- فلفل أخضر حار: قرن (مفروم)

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- ملح: ملعقة كبيرة

- سمن: ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1- ضعي البصل في قدر الضغط مع اللحم ومعجون الطماطم والثوم واخلطي حتى يذبل.

2- أضيفي عود القرفة والقرنفل والهيل والغار والكمون والبهار المشكل والشطة المجروشة وقلبي المزيج.

3- أضيفي الماء واللحم وغطي القدر واتركيه على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة.

4- افتحي قدر الضغط وأضيفي الأرز والفلفل الحار الأخضر وأغلقي القدر واتركيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز واللحم.

5- اسكبي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخنا إلى جانب السلطة.