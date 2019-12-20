سلطة زبادي بالخيار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 10:19 صباحا

تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر أطباق السلطات في العالم.. وإليكم طريقة تحضيرها، وقدموها بجانب المشاوي أو تناولها في أوقات الريجيم للتخلص من الدهون في منطقة البطن، حسب «شملولة».

المكونات
6 حبات خيار مقطعة شرائح رقيقة
1 1\2 كوب زبادي
1 حبة بصل أخضر صغيرة الحجم مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
فصا ثوم مفروم
رشة ملح
رشة فلفل أسود
رشة نعناع مجفف
ربع كوب شبت مفروم

طريقة التحضير
نحضر وعاء كبيرًا نضع فيه الزبادي والزيت والثوم المفروم.
نتبل برش الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف ونقلب حتى نحصل على قوام سلطة الزبادي المناسب.
نضيف البصل الأخضر المفروم والشبت المفروم وشرائح الخيار، ونقلب حتى تتجانس كل المكونات وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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