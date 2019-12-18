بسبوسة بحشوة الشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 11:01 صباحا

نقدِّم إليكِ طريقة سهلة لتحضير حلوى البسبوسة الشهية بحشوة الشوكولاتة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفق «المطبخ العربي».

المكونات
كوبان سميد خشن.
كوب جوز هند.
كوبان لبن زبادي.
نصف كوب زيت.
نصف كوب سكر.
ملعقتا سمنة.
ماء ساخن.
نصف ملعقة فانيليا.
نصف ملعقة بيكنغ بودر.
كوب شوكولاتة نيوتيلا.

طريقة التحضير
- نبدأ بالمقادير الجافة، فنضع السميد وجوز الهند والفانيلا والبيكنغ باودر والسكر في وعاء الخلط.
- ثم نضيف المقادير السائلة فنصب الزيت النباتي، ومن ثم السمن، ونعجنها جيدًا حتى يذوب السمنة تمامًا.
- نضيف اللبن الزبادي ونحرك، وأخيرًا نصب الماء الساخن ويحرك الخليط جيدًا.
- يوضع الخليط في قالب الكب كيك، ونسكب طبقة من خليط البسبوسة، ثم طبقة شوكولاتة نوتيلا، وطبقة أخيرة من خليط البسبوسة. وتخبز البسبوسة على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة، ثم يحمر وجهها وتزين وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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