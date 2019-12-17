حضري «جبن كريمي» في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 11:50 صباحا

الجبن الكريمي من أنواع الجبن التي تدخل في تحضير الكثير من الأطباق في المعجنات أو الحلويات، تعرفوا على طريقة تحضيره في خطوات بسيطة دون اللجوء لشرائه جاهزًا من المحلات، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو حليب.
1.5 ملعقة كبيرة خل.
3 قطع جبن مثلثات.
نصف مكعب زبد.
رشة ملح.
ربع كوب صغير زيت.

طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء كبير على النار، ونضيف الخل على الحليب مع التقليب حتى يفصل الحليب.
- بعد أن يفصل الحليب، نرفعه من على النار، ونصفيه جيدًا باستخدام مصفاة، ثم نفصل الشرش (الماء المصفى) في وعاء، والجبن في وعاء آخر.
- نأخذ الجبن ونضعه في خلاط كهربائي ثم نضيف الزبد، نخلط مع إضافة الزيت تدريجيًّا حتى نحصل على الجبن ذي القوام الكريمي الناعم.
- نرش الجبن الكريمي بالملح ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوباما: النساء أفضل من الرجال.. ولو قدن العالم سنتين سنرى تحسنا