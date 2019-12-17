حضري «جبن كريمي» في منزلك

الجبن الكريمي من أنواع الجبن التي تدخل في تحضير الكثير من الأطباق في المعجنات أو الحلويات، تعرفوا على طريقة تحضيره في خطوات بسيطة دون اللجوء لشرائه جاهزًا من المحلات، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو حليب.

1.5 ملعقة كبيرة خل.

3 قطع جبن مثلثات.

نصف مكعب زبد.

رشة ملح.

ربع كوب صغير زيت.

طريقة التحضير

- نضع الحليب في وعاء كبير على النار، ونضيف الخل على الحليب مع التقليب حتى يفصل الحليب.

- بعد أن يفصل الحليب، نرفعه من على النار، ونصفيه جيدًا باستخدام مصفاة، ثم نفصل الشرش (الماء المصفى) في وعاء، والجبن في وعاء آخر.

- نأخذ الجبن ونضعه في خلاط كهربائي ثم نضيف الزبد، نخلط مع إضافة الزيت تدريجيًّا حتى نحصل على الجبن ذي القوام الكريمي الناعم.

- نرش الجبن الكريمي بالملح ويصبح جاهزًا للتقديم.

