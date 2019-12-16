التوست في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 10:31 صباحا

التوست من المكونات الضرورية على مائدة الفطور أو العشاء، كما يمكن استخدامه بطرق عديدة مثل دخوله في أطباق الحلويات، أو استخدامه كبديل للخبز والبقسماط، تعرفوا على طريقة تحضيره في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو دقيق
2 كوب ماء دافئ
نصف كوب سكر
ربع كوب سمن
معلقة كبيرة خل
معلقة كبير خميرة
2 معلقة كبيرة ملح

طريقة التحضير
- نحضر وعاء ونضع فيه الماء والخميرة والسكر، ونقلب حتى يختلط السكر والخميرة بالماء ،ونترك الخليط لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل الخميرة مع الماء.
- نحضر وعاء العجان ونضع فيه الدقيق والملح ونقلبهما حتى يختلطواونضيف خليط الدقيق والخل والسمن لخليط الدقيق في وعاء العجان ونبدأ في تشغيل العجان حتى تتجانس كل المكونات ويتكون عجينة التوست.
- نحضر وعاء ونقوم بدهنه بالزيت ،ثم نرفع عجين التوست من وعاء العجان له ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة ونصف حتى يتخمر.
- نحضر قالب تحضير التوست ونقوم بدهنه بالزيت ثم تبطينه بالدقيق.
- نقوم بتشكيل عجينة التوست على شكل مستطيل ثم نضعها في قالب التوست ،ونغطيعها بفوطة مطبخ ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح.
- نضع قالب التوست في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- بعد مرور عشرة دقائق لقالب التوست داخل الفرن نقوم بدهن وجه عجينة التوست بالزيت باستخدام فرشاة، ونترك عجينة التوست لمدة عشرة دقائق أخرى في الفرن حتى يكتمل النضج ويصبح جاهز للتقديم.
 

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