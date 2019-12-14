معكرونة الفريدو على الطريقة الإيطالية

نقدم إليك طريقة تحضير الالفريدو الشهية مع الدجاج و الموتزارلا لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

300 غرام معكرونة قلم مسلوقة

ملعقة زبده

صدور دجاج

1/2 كوب كريمة طهى

1/2 كوب لبن حليب

ملح وفلفل أبيض وريحان وزعتر

1/4 كوب جبنة موتزارلا

طريقة التحضير

- نحضر المقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت والزبد والبصل والثوم ونقلب جيدا ثم نضيف المشروم والدجاج .

- ونقلب حتى تتشوح جيدا، ثم نضيف الكريمة واللبن ونقلب ونترك المزيج على النار حتى الغليان ثم نضيف المكرونة ونقلب حتى تتشرب الصوص وتتجانس مع المشروم والدجاج ثم نتبل بالملح والفلفل والريحان والزعتر ونقلب .

