لحم بالعجين على الطريقة الشامية

يشتهر المطبخ الشامي بأشهى المأكولات، لذلك نقدم إليك منه طريقة تحضير اللحم بالعجين الشهي، تعلميه معنا وطبقيه بنفسك وفقا لموقع «أنوثة».

المكونات

نصف كيلوغرام من العجين

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم الناعم

3 حبات من الطماطم المقطعة

بصلة واحدة صغيرة

ربع كوب من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من بهارات اللحم

طريقة التحضير

- ابدئي بتقلية اللحم مع القليل من الزيت والملح والفلفل الأسود والبهارات على نار خفيفة.

- ثم في مقلاة متوسطة، قلي الطماطم المقطعة على نار خفيفة، ثم أضيفي إليها اللحم وتابعي التقليب.

- ضعي بعدها عصير الليمون، وقلبيها جيدا.

- في هذه الأثناء، افردي العجينة على مكان مسطح وضعي فوقها طبقة من اللحم، واحكمي جوانبها على شكل بيضاوي.

- ضعي العجينة في صينية مستطيلة مدهونة بالقليل من الزيت، وأدخليها إلى الفرن على حرارة متوسطة.

- اتركيها حتى تنضج ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.

