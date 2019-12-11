كيك الشوفان والموز

كيك الشوفان من الأكلات المغذية والتي تحتوي على عناصر مفيدة للجسم، وحتى تكون مفضلة لأطفالكم تعرفي على طريقة تحضيرها بالموز وزبدة اللوز، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 حبات موز

2 حبة بيض

1/4 كوب زيت جوز الهند

1/4كوب زبدة لوز

ربع كوب لبن خالي الدسم

ملعقة كبيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة عسل

كوب دقيق لوز

2 ملعقة كبيرة دقيق جوز هند

كوب شوفان

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- نحضر حبات الموز ونقوم بتقشيرها وتقطيعها ثم نضع حبات الموز مع البيض وزيت جوز الهند وزبدة اللوز واللبن والفانيليا والعسل في الخلاط الكهربائي، ونخلط المكونات حتى تتحول إلى سائلة.

- نحضر طبق عميق ونضع فيه دقيق اللوز ودقيق جوز الهند والشوفان والبيكينغ باودر والقرفة والملح ونقلب حتى تتداخل كل المكونات.

- نضيف خليط الموز المضروب على خليط دقيق اللوز ونقلب بشوكة حتى تتجانس كل المكونات.

- ونحضر قالبا ونضع فيه خليط كيكة الشوفان بالموز وزبدة اللوز ونرش على الوجه شوفان ومكسرات مجروشة ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماما.

