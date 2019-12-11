كيك الشوفان والموز

كيك الشوفان من الأكلات المغذية والتي تحتوي على عناصر مفيدة للجسم، وحتى تكون مفضلة لأطفالكم تعرفي على طريقة تحضيرها بالموز وزبدة اللوز، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 حبات موز
2 حبة بيض
1/4 كوب زيت جوز الهند
1/4كوب زبدة لوز
ربع كوب لبن خالي الدسم
ملعقة كبيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة عسل
كوب دقيق لوز
2 ملعقة كبيرة دقيق جوز هند
كوب شوفان
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- نحضر حبات الموز ونقوم بتقشيرها وتقطيعها ثم نضع حبات الموز مع البيض وزيت جوز الهند وزبدة اللوز واللبن والفانيليا والعسل في الخلاط الكهربائي، ونخلط المكونات حتى تتحول إلى سائلة.
- نحضر طبق عميق ونضع فيه دقيق اللوز ودقيق جوز الهند والشوفان والبيكينغ باودر والقرفة والملح ونقلب حتى تتداخل كل المكونات.
- نضيف خليط الموز المضروب على خليط دقيق اللوز ونقلب بشوكة حتى تتجانس كل المكونات.
- ونحضر قالبا ونضع فيه خليط كيكة الشوفان بالموز وزبدة اللوز ونرش على الوجه شوفان ومكسرات مجروشة ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماما.