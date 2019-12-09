كسكسي مغربي بالخضراوات والدجاج

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير طبق الكسكسي المغربي مع الخضراوات والدجاج لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام دجاج (أفخاذ أو صدر).

واحد كيلو غرام كسكسي.

ثلاث ثمرات جرز متوسطة الحجم.

ثمرتا بطاطا كبيرتان.

خمس ثمرات كوسة متوسطة.

بصلة كبيرة مقطعة أجنحة سميكة أو مكعبات.

ثمرة كبيرة فليفلة خضراء حلوة مقطعة أقلامًا سميكة.

يقطين أو قرع مكعبات- نحو كوب واحد.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة كركم.

ملح وفلفل، حسب الرغبة.

ماء أو مرق الدجاج حسب الحاجة (نحو خمسة أكواب).

ثلاث ملاعق زيت نباتي.

طريقة التحضير

- نبدأ بتتبيل الدجاج باستخدام الكركم والملح والفلفل والبهارات المشكلة، افركي قطع الدجاج جيدًا مع البهارات، ويمكنكِ إضافة القليل من القرفة الناعمة والبابريكا الحلوة.

- ضعي كمية مناسبة من الزيت وسخنيه على نار متوسطة، ثم قومي بإضافة قطع الدجاج إلى الزيت الساخن واتركيها دقيقتين ثم قلبيها واتركيها على نار خفيفة لمدة عشر دقائق مع المراقبة والتقليب.

- ضعي قطع الدجاج في طبق جانبي واتركيها، واتجهي لإضافة الخضراوات إلى زيت الدجاج مع بعضها ودفعة واحدة.

- يجب أن يتم تقطيع الخضراوات قطعًا كبيرة، حيث يتم تقطيع ثمرة البطاطا الكبيرة إلى 8-10 قطع فقط، ويتم تقطع ثمرة الكوسة طولانيًّا إلى قطعتين.

- قومي بتقليب الخضراوات جميعها مع الزيت جيدًا وأضيفي القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة، ثم أضيفي معجون الطماطم وقلبيه مع الخضراوات لدقيقة واحدة.

- سنقوم بإعادة قطع الدجاج إلى وعاء الطبخ، ثم سنضيف الماء أو المرق نحو خمسة أكواب ونتركها على نار متوسطة حتى الغليان ثم نخفف النار قليلًا ونضع الغطاء.

- ستحتاج الخضوات مع الدجاج إلى 20 دقيقة تقريبًا، كما يمكنكم التحكم بدرجة النضج التي تفضلونها ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

