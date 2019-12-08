كوردون بلو بالبشاميل

نقدم إليك طريقة جديدة ومختلفة لتحضير الكوردون بلو الشهي عن طريق اضافة صلصة البشاميل تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 أكواب من صلصة البشاميل

نصف كوب من البقسماط

نصف كوب من البقدونس المفروم

7 قطع من صدور الدجاج

7 قطع من اللانشون

10 قطع من جبنة التشيدر

4 ملاعق كبيرة من جبنة البارميزان

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

طريقة التحضير

- في البداية، حضّري تتبيلة الدجاج من البقسماط والبارميزان والبقدونس والملح والفلفل الاسود.

- تبلي الدجاج بالخلطة السابقة واتركيه جانباً ليتشربها.

- على مكان مسطح، وزعي صدور الدجاج وفوقها طبقة من التشيدر واللانشون، ولفي كل قطعة بشكل دائري.

- في صينية بيركس، رصي قطع الكوردون بلو وصبي فوقها صلصة البشاميل، وأدخليها الى الفرن على حرارة متوسطة.

- اتركيها حتى تنضج تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.

