كوردون بلو بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 10:52 صباحا

نقدم إليك طريقة جديدة ومختلفة لتحضير الكوردون بلو الشهي عن طريق اضافة صلصة البشاميل تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 أكواب من صلصة البشاميل
نصف كوب من البقسماط
نصف كوب من البقدونس المفروم
7 قطع من صدور الدجاج
7 قطع من اللانشون
10 قطع من جبنة التشيدر
4 ملاعق كبيرة من جبنة البارميزان
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

طريقة التحضير
- في البداية، حضّري تتبيلة الدجاج من البقسماط والبارميزان والبقدونس والملح والفلفل الاسود.
- تبلي الدجاج بالخلطة السابقة واتركيه جانباً ليتشربها.
- على مكان مسطح، وزعي صدور الدجاج وفوقها طبقة من التشيدر واللانشون، ولفي كل قطعة بشكل دائري.
- في صينية بيركس، رصي قطع الكوردون بلو وصبي فوقها صلصة البشاميل، وأدخليها الى الفرن على حرارة متوسطة.
- اتركيها حتى تنضج تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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