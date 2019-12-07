تشكّل السلطة طبقاً صحياً يمكن إضافته إلى أي وجبة للحصول على غذاء صحي متكامل..
اليوم نقدم لك طريقة تحضير سلطة الجبن البيضاء لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
10 أوراق من الخس المفرومة
نصف قالب من الجبنة البيضاء
كوب من الطماطم الكرزية المقطعة
حبتان من الخيار المقطعتان
ربع كوب من الزيتون الاسود
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع كوب من عصير الليمو
طريقة التحضير
- ابدئي أولاً بغسل الخضار جيداً وتقطيعها الى اجزاء مختلفة.
- قطعي قالب الجبنة الى مكعبات صغيرة متساوية الحجم واتركيها جانباً.
- في وعاء ضيق، اخلطي الزيت مع عصير الليمون والملح.
- اخلطي الخضار مع الجبنة والعصير وقلبيها جيداً وتصبح جاهزة للتقديم.