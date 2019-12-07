سلطة الجبن

تشكّل السلطة طبقاً صحياً يمكن إضافته إلى أي وجبة للحصول على غذاء صحي متكامل..

اليوم نقدم لك طريقة تحضير سلطة الجبن البيضاء لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

10 أوراق من الخس المفرومة

نصف قالب من الجبنة البيضاء

كوب من الطماطم الكرزية المقطعة

حبتان من الخيار المقطعتان

ربع كوب من الزيتون الاسود

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من عصير الليمو