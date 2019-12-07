تشيز كيك دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 11:24 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير تشيز كيك الفراولة الشهي دون استخدام فرن وفي وقت قليل وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
140 غرام زبد
500 غرام بسكويت
400 غرام جبن كريمي
2 ظرف كريمة خفق
160 غرام حليب مكثف محلى
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
ملعقة صغيرة جيلاتين مذابة في فنجان صغير ماء ساخن
1/4 كوب كبير مربى فراولة
فراولة للتزيين

طريقة التحضير
- باستخدام المضرب الكهربائي يخفق الزبد والبسكويت جيدا ويوضع مزيج البسكويت في صينية مستديرة.
- في الخلاط الكهربائي يوضع الجبن الكريمي والكريمة والحليب المكثف واللبن البودرة والجيلاتين ويخفق المزيج جيدا لمدة 5 دقائق.
- يوضع مزيج الجبن الكريمي فوق البسكويت في الصينية ثم يوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
- قبل التقديم تزين التشيز كيك بالمربى وقطع الفراولة ثم تقدم.
 

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