تشيز كيك دون فرن

نقدم إليك طريقة تحضير تشيز كيك الفراولة الشهي دون استخدام فرن وفي وقت قليل وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

140 غرام زبد

500 غرام بسكويت

400 غرام جبن كريمي

2 ظرف كريمة خفق

160 غرام حليب مكثف محلى

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملعقة صغيرة جيلاتين مذابة في فنجان صغير ماء ساخن

1/4 كوب كبير مربى فراولة

فراولة للتزيين