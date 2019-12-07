تشيز كيك دون فرن

نقدم إليك طريقة تحضير تشيز كيك الفراولة الشهي دون استخدام فرن وفي وقت قليل وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
140 غرام زبد
500 غرام بسكويت
400 غرام جبن كريمي
2 ظرف كريمة خفق
160 غرام حليب مكثف محلى
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
ملعقة صغيرة جيلاتين مذابة في فنجان صغير ماء ساخن
1/4 كوب كبير مربى فراولة
فراولة للتزيين
طريقة التحضير
- باستخدام المضرب الكهربائي يخفق الزبد والبسكويت جيدا ويوضع مزيج البسكويت في صينية مستديرة.
- في الخلاط الكهربائي يوضع الجبن الكريمي والكريمة والحليب المكثف واللبن البودرة والجيلاتين ويخفق المزيج جيدا لمدة 5 دقائق.
- يوضع مزيج الجبن الكريمي فوق البسكويت في الصينية ثم يوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
- قبل التقديم تزين التشيز كيك بالمربى وقطع الفراولة ثم تقدم.