دجاج بالصوص المكسيكي

دجاج بالصوص المكسيكي (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج بالصوص المكسيكي، مناسب كوجبة رئيسية.

المكونات

- صدر الدجاج: 2 صدر (مقطع بشكل طولي)

- البصل: 1 حبة (مقطع جوانح صغيرة)

- فليفلة خضراء: 1 حبة

- الجزر: نصف حبة (مقطع)

- طماطم: 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- الفطر: نصف كوب (معلب)

- الفلفل الأحمر الحار: 1 حبة (اختياري)

- مرق دجاج: 2 مكعب

- صلصة البيتزا: 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي: ملعقة صغيرة

- الزبد: ملعقة صغيرة (مذوب)

- الفلفل: حسب الرغبة

- كزبرة خضراء: حسب الرغبة (مفرومة / للتزيين)

طريقة التحضير

1- ضعي الدجاج في مقلاة مع الزيت والزبد إلى أن ينضج بشكل متوسط.

2- أخرجي الدجاج من المقلاة وضعيه جانبا ثمّ ضعي البصل في نفس المقلاة إلى أن يذبل ويتحوّل إلى اللوّن الذهبيّ.

3- أضيفي الفلفل والجزر ثمّ قلّبي لمدّة 5 دقائق.

4- ضعي الدجاج، الفلفل الأحمر الحار، مرق الدجاج والقليل من البهارات. قلّبي المكوّنات كلّها لمدّة 5 دقائق إضافيّة.

5- ضعي الطماطم وقلبيها إلى أن تذوب كلياً وينضج الدجاج تماما.

6- اسكبي صلصة البيتزا ثمّ ضعي الفطر وقلّبي لمدّة 3 دقائق.

7- اطفئي النار وضعي الدجاج المكسيكي في صحن التقديم، رشّي عليه الكزبرة.