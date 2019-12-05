دجاج بالصوص المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 01:39 مساء
دجاج بالصوص المكسيكي (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج بالصوص المكسيكي، مناسب كوجبة رئيسية.

المكونات
- صدر الدجاج: 2 صدر (مقطع بشكل طولي) 
- البصل: 1 حبة (مقطع جوانح صغيرة) 
- فليفلة خضراء: 1 حبة 
- الجزر: نصف حبة (مقطع) 
- طماطم: 1 حبة (مقطعة مكعبات) 
- الفطر: نصف كوب (معلب) 
- الفلفل الأحمر الحار: 1 حبة (اختياري) 
- مرق دجاج: 2 مكعب 
- صلصة البيتزا: 3 ملاعق كبيرة 
- الزيت النباتي: ملعقة صغيرة 
- الزبد: ملعقة صغيرة (مذوب) 
- الفلفل: حسب الرغبة 
- كزبرة خضراء: حسب الرغبة (مفرومة / للتزيين) 

طريقة التحضير

1- ضعي الدجاج في مقلاة مع الزيت والزبد إلى أن ينضج بشكل متوسط.

2- أخرجي الدجاج من المقلاة وضعيه جانبا ثمّ ضعي البصل في نفس المقلاة إلى أن يذبل ويتحوّل إلى اللوّن الذهبيّ.

3- أضيفي الفلفل والجزر ثمّ قلّبي لمدّة 5 دقائق.

4- ضعي الدجاج، الفلفل الأحمر الحار، مرق الدجاج والقليل من البهارات. قلّبي المكوّنات كلّها لمدّة 5 دقائق إضافيّة.

5- ضعي الطماطم وقلبيها إلى أن تذوب كلياً وينضج الدجاج تماما.

6- اسكبي صلصة البيتزا ثمّ ضعي الفطر وقلّبي لمدّة 3 دقائق.

7- اطفئي النار وضعي الدجاج المكسيكي في صحن التقديم، رشّي عليه الكزبرة.

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