دجاج بالصوص المكسيكي

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج بالصوص المكسيكي، مناسب كوجبة رئيسية.
المكونات
- صدر الدجاج: 2 صدر (مقطع بشكل طولي)
- البصل: 1 حبة (مقطع جوانح صغيرة)
- فليفلة خضراء: 1 حبة
- الجزر: نصف حبة (مقطع)
- طماطم: 1 حبة (مقطعة مكعبات)
- الفطر: نصف كوب (معلب)
- الفلفل الأحمر الحار: 1 حبة (اختياري)
- مرق دجاج: 2 مكعب
- صلصة البيتزا: 3 ملاعق كبيرة
- الزيت النباتي: ملعقة صغيرة
- الزبد: ملعقة صغيرة (مذوب)
- الفلفل: حسب الرغبة
- كزبرة خضراء: حسب الرغبة (مفرومة / للتزيين)
طريقة التحضير
1- ضعي الدجاج في مقلاة مع الزيت والزبد إلى أن ينضج بشكل متوسط.
2- أخرجي الدجاج من المقلاة وضعيه جانبا ثمّ ضعي البصل في نفس المقلاة إلى أن يذبل ويتحوّل إلى اللوّن الذهبيّ.
3- أضيفي الفلفل والجزر ثمّ قلّبي لمدّة 5 دقائق.
4- ضعي الدجاج، الفلفل الأحمر الحار، مرق الدجاج والقليل من البهارات. قلّبي المكوّنات كلّها لمدّة 5 دقائق إضافيّة.
5- ضعي الطماطم وقلبيها إلى أن تذوب كلياً وينضج الدجاج تماما.
6- اسكبي صلصة البيتزا ثمّ ضعي الفطر وقلّبي لمدّة 3 دقائق.
7- اطفئي النار وضعي الدجاج المكسيكي في صحن التقديم، رشّي عليه الكزبرة.