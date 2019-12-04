بيتزا التورتيلا بالسجق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 02:24 مساء

نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير البيتزا عن طريق استخدام خبز التورتيلا تعلمي الطريقة معنا واعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 خبز تورتيلا
ربع كوب زبد مذاب
ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة
معلقة كبيرة ثوم مفروم
معلقة كبيرة زعتر مجفف
معلقة صغيرة ريحان مجفف
الحشو:
6 أصابع سجق مقطع
2 حبة فلفل حار مقطع
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
ربع كوب
صلصة بيتزا
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويوضع التورتيلا على سطح نظيف، ويقطع مثلثات متوسطة الحجم.
- يوضع الزبد في بولة، ويضاف إليه الثوم والزعتر والريحان والجبنة، وتخلط جيداً.
- تغمس مثلثات التورتيلا في الخليط، وتقلب جيداً حتى يختلط تماماً ويرص التورتيلا في صينية مبطنة بورقة زبدة، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.
- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيه السجق ويقلب حتى يتشوح، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.
- يقلب السجق حتى ينضج، ثم يرفع من على النار.
- يخرج التورتيلا من الفرن، ويرص فوق بعضها في صينية غير قابلة للالتصاق.
- توزع فوقه الصلصة، ثم يوضع السجق والهالوبينو والجبنة الشيدر ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
قفل 41 محلا بالشمع الأحمر بجامع الصقع في طرابلس
ليبيا
غسان سلامة يحذر من فشل لقاء برلين بسبب مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا
ليبيا
الدولار يواصل مساره الهابط أمام الدينار
ليبيا
الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة
ليبيا
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المحكمة العليا بكندا تغرم شرطيا أصدر مخالفة لسيدة رفضت الإمساك بمسند السلالم الكهربائية