بان كيك البطاطا الشهي والمغذي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 09:57 صباحا

بان كيك البطاطا من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها للأطفال لتمدهم بالطاقة وتغذيهم، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوب بطاطا مهروسة.
ربع كوب دقيق شوفان.
3 بيضات.
ملعقة صغيرة زيت جوز هند.
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل المكونات ما عدا زيت جوز الهند (البطاطا المهروسة، دقيق الشوفان، البيض والفانيليا).
- نخلط حتى نحصل على خليط بان كيك البطاطا السائل، ونحضر مقلاة وندهنها بزيت جوز الهند، ونضعها على النار حتى تسخن ثم نضع كرة من خليط البان كيك في المقلاة، ونتركها حتى تنضج.
- نقلبها على الوجه الآخر ونتركها أيضًا حتى تنضج، نكرر ذلك في كمية خليط بان كيك البطاطا المتبقية وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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