بان كيك البطاطا الشهي والمغذي

بان كيك البطاطا من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها للأطفال لتمدهم بالطاقة وتغذيهم، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب بطاطا مهروسة.

ربع كوب دقيق شوفان.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.