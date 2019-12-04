كفتة اللحم بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم الشهية مع الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم

كوب جبن ريكوتا

1/2 ثمرة بصل مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم

1/4 كوب بقدونس مقطع

بيضة مخفوقة

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون

رشة شطة

1/3 كوب بقسماط مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خطوات التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة ضعي الزيت يسخن وضعي البصل في الزيت وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم ضعيه في بوله كبيرة الحجم.

- ضعي اللحم المفروم والجبن الريكوتا والبقدونس والبيض على البصل أضيفي الملح والفلفل الأسود والشطة على مزيج اللحم المفروم وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة وقومي بعمل كرات من اللحم المفروم ثم ضعيها في الزيت الساخن وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج من كلا الاتجاهين وتصبح جاهزة للتقديم.

