كفتة اللحم بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 11:02 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم الشهية مع الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
1/2 كيلو لحم مفروم
كوب جبن ريكوتا
1/2 ثمرة بصل مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 فصوص ثوم مفروم
1/4 كوب بقدونس مقطع
بيضة مخفوقة
1 1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون
رشة شطة
1/3 كوب بقسماط مطحون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خطوات التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي الزيت يسخن وضعي البصل في الزيت وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم ضعيه في بوله كبيرة الحجم.
- ضعي اللحم المفروم والجبن الريكوتا والبقدونس والبيض على البصل أضيفي الملح والفلفل الأسود والشطة على مزيج اللحم المفروم وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة وقومي بعمل كرات من اللحم المفروم ثم ضعيها في الزيت الساخن وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج من كلا الاتجاهين وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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