حساء الدجاج والبطاطا

نقدم اليك طريقة تحضير حساء شهي ومغذٍ ويعمل على التدفئة ايام فصل الشتاء تعرفي على مكوناته وطريقة تحضيره وأعديه بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

أربعة أفخاذ دجاج كاملة

نصف كيلو بطاطا مقطعة مكعبات متوسطة

حبَّة كبيرة بصل مقطع جوانح

بصلة صغيرة للسلق

ربع كوب معدنوس مفروم

نصف ملعقة فلفل أسود

ورقتين غار

عود قرفة

حبَّتين قرنفل

ربع ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

طريقة التحضير

- قومي بغسل الدجاج جيداً وضعيه في ماء يغمره على نار متوسطة دون إضافة أي بهارات.

- عندما يغلي الماء أزيلي الرغوة والزفرة عن وجهه، ثم ابدأ بإضافة المطيبات (القرفة، ورق الغار، الملح، الفلفل، كبش قرنفل، بصلة صغيرة مقطعة مقشرة ومقطعة نصفين).

- في إناء آخر أضيفي ملعقتين من الزيت النباتي إلى البصل الجوانح على نار متوسطة، قلبيها قليلاً ثم أضيفي البطاطا إليها وخففي النار.

- قلبي البطاطا لدقيقتين مع القليل من الملح والفلفل ورشَّة كمون، ثم أضيفيها إلى مرق الدجاج ودعي المكونات تغلي معاً حتَّى تنضج تماما ثم أضيفي المعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.

