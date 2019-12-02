دجاج بالحمص والسجق والهريسة الحارة

تعرفي معنا على طريقة تحضير أفخاذ دجاج بالحمص والهريسة الحارة والسجق، حسب «شملولة».
المكونات
4 أفخاذ دجاج.
نصف كيلو حمص مسلوق.
ربع كيلو سجق.
كوب صلصة طماطم (400 غرام).
نصف لتر شوربة دجاج.
2 عيدان كرات مقطع.
ثمرة باذنجان مقطع مكعبات.
ثمرة فلفل أحمر مقطع.
ثمرة فلفل أصفر مقطع.
4 ملعقة كبيرة هريسة حارة.
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
3 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير على نار هادئة، نضع الزيت حتى يسخن، ثم نضيف إليه الكرات، ونقلبه حتى يذبل.
- نضيف الثوم، ونقلبه حتى يصفر ثم نضع الحمص المسلوق والباذنجان والفلفل الأحمر والأصفر، ونقلبهم حتى يتغير لون الخضراوات.
- في وعاء آخر على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن، ثم نضع فيه أفخاذ الدجاج.
- نقلب أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعها جانبًا، وفي نفس الوعاء نضع السجق، ونقلبه لمدة 5 دقائق وحتى يتشوح ثم نرفعه.
- نضيف إلى وعاء الخضراوات الهريسة الحارة والصلصة والشوربة ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ونقلبهم جيدًا.
- نضيف إلى نفس الوعاء الدجاج والسجق، ونوزع الدجاج بين خليط الحمص بالهريسة، ثم نغطي الوعاء بإحكام، ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة وحتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.