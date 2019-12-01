عدس بالشعرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 03:44 مساء

مع دخول فصل الشتاء تصبح وجبة العدس هي الوجبة الأساسية، فهي وجبة غذائية متكاملة لأسرتك، تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرالعدس بالشعرية في خطوات سهلة وسريعة.. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أحكي».

المكونات
نصف كيلو من العدس الأصفر.
جزرة كبيرة مقطعة.
بصلة متوسطة الحجم.
حبة بطاطا مقطعة إلى قطع صغيرة.
ربع باكيت شعرية (أو كمية حسب الرغبة).
حبتان كبيرتان طماطم مقطعتان قطعا صغيرة جدا.
ملح
فلفل أسود وكمون.
من 4 إلى 5 أكواب ماء.
مكعب مرقة ماجي.

طريقة التحضير
- يُغسل العدس جيدًا ويصفى بالمصفاة. تسخن كمية مناسبة من الماء في وعاء ويضاف إليه العدس والخضراوات المقطعة، وتترك على النار حتى تنضج جميع المكونات. - توضع المكونات بعد نضجها في الخلاط وتخلط جيدا حتى تكون خليطا متماسكا.
- تحمر الشعرية، ويضاف إليها الشوربة (الماء الذي وضع به المكونات السابقة) ويضاف لها الملح والكمون والفلفل وتترك على النار لمدة 10 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار منزلي لتشخيص سرطان البروستاتا