عدس بالشعرية

مع دخول فصل الشتاء تصبح وجبة العدس هي الوجبة الأساسية، فهي وجبة غذائية متكاملة لأسرتك، تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرالعدس بالشعرية في خطوات سهلة وسريعة.. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أحكي».

المكونات

نصف كيلو من العدس الأصفر.

جزرة كبيرة مقطعة.

بصلة متوسطة الحجم.

حبة بطاطا مقطعة إلى قطع صغيرة.

ربع باكيت شعرية (أو كمية حسب الرغبة).

حبتان كبيرتان طماطم مقطعتان قطعا صغيرة جدا.

ملح

فلفل أسود وكمون.

من 4 إلى 5 أكواب ماء.

مكعب مرقة ماجي.

طريقة التحضير

- يُغسل العدس جيدًا ويصفى بالمصفاة. تسخن كمية مناسبة من الماء في وعاء ويضاف إليه العدس والخضراوات المقطعة، وتترك على النار حتى تنضج جميع المكونات. - توضع المكونات بعد نضجها في الخلاط وتخلط جيدا حتى تكون خليطا متماسكا.

- تحمر الشعرية، ويضاف إليها الشوربة (الماء الذي وضع به المكونات السابقة) ويضاف لها الملح والكمون والفلفل وتترك على النار لمدة 10 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.

