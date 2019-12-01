حساء الفريك

الفريك من الحبوب الشهية الخفيفة والمغذية، ونقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها كحساء في خطوات سهلة وسريعة تعرفي عليها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي على مائدتك، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

2 ملعقة كبيرة فريك.

2 ملعقة كبيرة زبد.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة كبيرة شوفان.

2 كوب مرق دجاج أو لحم.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة كمون.

رشة بابريكا حلوة.

ملعقة صغيرة صلصة.

طريقة التحضير

- ينقع الفريك في ماء لمدة ساعتين على الأقل.

- في وعاء عميق يذاب الزبد على نار متوسطة، ويضاف البصل مع التقليب لمدة دقيقتين.

- يصفى الفريك جيدًا، ويضاف للبصل مع التقليب لمدة دقيقة.

- يضاف الشوفان، الفلفل الأسود، الكاري، الكمون والبابريكا للبصل والفريك ويستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.

- يضاف المرق، ومكعب المرق الجاهز، والصلصة للشوفان مع التقليب، ويضاف الملح حسب الرغبة.

- تترك الشوربة على نار هادئة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.

