كفتة برغل

كفتة البرغل من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الصغار و الكبار.

نقدم اليك طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «"شهية».

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة

كوب برغل مغسول ومصفى

حبة بصل مفروم

2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم

بيضة

سمن

ملح

فلفل أسود

بهارات

خطوات التحضير

- يوضع البرغل في الكبة، ويضاف إليه البصل والمعدنوس والبيض والملح والفلفل الاسود والبهارات، وتخلط جيداً.

- تضاف اللحمة المفرومة، وتفرم مرة أخرى حتى تنعم.

- توضع في الثلاجة لمدة حتى لترتاح و تشكل على هيئة أصابع متوسطة الحجم، ويضغط عليها قليلاً.

- يوضع زيت في المقلاة حتى يسخن وتقلى الكفتة في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر وتنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

