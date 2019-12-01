كفتة برغل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 09:32 صباحا

كفتة البرغل من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الصغار و الكبار.

نقدم اليك طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «"شهية».

المكونات
نصف كيلو لحمة مفرومة
كوب برغل مغسول ومصفى
حبة بصل مفروم
2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم
بيضة
سمن
ملح
فلفل أسود
بهارات

خطوات التحضير
- يوضع البرغل في الكبة، ويضاف إليه البصل والمعدنوس والبيض والملح والفلفل الاسود والبهارات، وتخلط جيداً.
- تضاف اللحمة المفرومة، وتفرم مرة أخرى حتى تنعم.
- توضع في الثلاجة لمدة حتى لترتاح و تشكل على هيئة أصابع متوسطة الحجم، ويضغط عليها قليلاً.
- يوضع زيت في المقلاة حتى يسخن وتقلى الكفتة في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر وتنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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