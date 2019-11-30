حضري اللحم المقلقل

عزيزتي نقدم لك اليوم طريقة تحضير اللحم مقلقل، وهو من الأطباق الشهيرة في المطبخ الخليجي.. إليك طريقة تحضيره حسب وصفة «شملولة».

المقادير

كيلو ونصف لحم خروف مقطع

حبة ثوم كاملة ومقشرة

حبة بصل كاملة ومقشرة

ربع أصبع زبدة

2 حبة بصل مقطعة قطع صغيرة

1 حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح

رشة فلفل أسود

رشة كمون

رشة ملح

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات

1 حبة فلفل ألوان مقطعة شرائح

3 قرن فلفل أحمر حار

1 كوب مرق لحم