حضري اللحم المقلقل

عزيزتي نقدم لك اليوم طريقة تحضير اللحم مقلقل، وهو من الأطباق الشهيرة في المطبخ الخليجي.. إليك طريقة تحضيره حسب وصفة «شملولة».
المقادير
كيلو ونصف لحم خروف مقطع
حبة ثوم كاملة ومقشرة
حبة بصل كاملة ومقشرة
ربع أصبع زبدة
2 حبة بصل مقطعة قطع صغيرة
1 حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح
رشة فلفل أسود
رشة كمون
رشة ملح
3 حبات طماطم مقطعة مكعبات
1 حبة فلفل ألوان مقطعة شرائح
3 قرن فلفل أحمر حار
1 كوب مرق لحم
خطوات التحضير
نحضر وعاء كبيرا، ونضع فيه قطع اللحم، ونضيف له حبة البصل الكاملة والثوم الكامل.
نغطي الوعاء، ونتركه على نار متوسطة لمدة خمس دقائق، ثم نخفض النار ونترك الوعاء لمدة ثلث ساعة حتى ينضج اللحم ويصبح لونه بني، ثم نرفع الوعاء من على النار.
في وعاء اخر، نضع الزبدة ونتركها على النار حتى تسيح.
نضع البصل المقطع للزبدة ونقلب قليلًا، ثم نضيف الفلفل الأخضر والفلفل الاسود والملح والكمون ونقلب حتى تختلط كل المكونات.
نضيف اللحم الناضج لخليط البصل ونقلب.
نضيف قطع الطماطم، الفلفل الألوان، الفلفل الحار، ومرق اللحم، ونقلب خليط اللحم المقلقل حتى ينضج.. ثم يقدم وصحتين.