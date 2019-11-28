دجاج مشوي بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 10:35 صباحا
دجاج مشوي بالكريمة (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي بالكريمة، يمكن تقديم هذا الطبق كطبق رئيسي.

المكونات:
- فيليه دجاج: 4 قطع (مدقوق) 
- بودرة الثوم: ربع ملعقة صغيرة 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة 
- الزبدة: ملعقة كبيرة 
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة 
- كريمة الطبخ: 3 أكواب (سائلة) 
- البصل الأخضر: عود (مفروم ناعم / للزينة) 

طريقة التحضير: 

1- تبلي الدجاج بالملح والثوم البودرة والفلفل الأسود.

2- سخني الزيت والزبدة في مقلاة واقلي الدجاج على الجهتين حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

3- انقلي الدجاج لطبق الفرن.

4- أضيفي الكريمة السائلة ورشة ملح.

5- غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 25 دقيقة، وأزيلي ورق الألمنيوم وحمري الوجه.

6- اسكبي الدجاج مع الكريمة في طبق التقديم ووزعي البصل الأخضر على الوجه.

7- قدميه ساخنا إلى جانب الأرز أو المكرونة.

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