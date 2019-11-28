دجاج مشوي بالكريمة

دجاج مشوي بالكريمة (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي بالكريمة، يمكن تقديم هذا الطبق كطبق رئيسي.

المكونات:

- فيليه دجاج: 4 قطع (مدقوق)

- بودرة الثوم: ربع ملعقة صغيرة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة: ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ: 3 أكواب (سائلة)

- البصل الأخضر: عود (مفروم ناعم / للزينة)

طريقة التحضير:

1- تبلي الدجاج بالملح والثوم البودرة والفلفل الأسود.

2- سخني الزيت والزبدة في مقلاة واقلي الدجاج على الجهتين حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

3- انقلي الدجاج لطبق الفرن.

4- أضيفي الكريمة السائلة ورشة ملح.

5- غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 25 دقيقة، وأزيلي ورق الألمنيوم وحمري الوجه.

6- اسكبي الدجاج مع الكريمة في طبق التقديم ووزعي البصل الأخضر على الوجه.

7- قدميه ساخنا إلى جانب الأرز أو المكرونة.