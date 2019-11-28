دجاج مشوي بالكريمة

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي بالكريمة، يمكن تقديم هذا الطبق كطبق رئيسي.
المكونات:
- فيليه دجاج: 4 قطع (مدقوق)
- بودرة الثوم: ربع ملعقة صغيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- الزبدة: ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- كريمة الطبخ: 3 أكواب (سائلة)
- البصل الأخضر: عود (مفروم ناعم / للزينة)
طريقة التحضير:
1- تبلي الدجاج بالملح والثوم البودرة والفلفل الأسود.
2- سخني الزيت والزبدة في مقلاة واقلي الدجاج على الجهتين حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.
3- انقلي الدجاج لطبق الفرن.
4- أضيفي الكريمة السائلة ورشة ملح.
5- غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 25 دقيقة، وأزيلي ورق الألمنيوم وحمري الوجه.
6- اسكبي الدجاج مع الكريمة في طبق التقديم ووزعي البصل الأخضر على الوجه.
7- قدميه ساخنا إلى جانب الأرز أو المكرونة.