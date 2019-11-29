كيك الشوكولاتة للدايت

تعرفي معنا إلى طريقة جديدة لتحضير كيكة الشوكولاتة الشهية دون إضافة سكر للحفاظ على الحمية الغذائية، تعلميها معنا وأعديها بنفسك، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 باكيتات بسكويت شوفان.

علبتا حليب زبادي منزوع الدسم.

كوب كاكاو.

صوص شوكولاتة غامقة للتزيين.

طريقة التحضير:

- يوضع الزبادي في بولة، ويضاف إليها الكاكاو، ويخلط جيدًا ويضاف البسكويت، وتقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- يصب الخليط في صينية مبطنة بكيس نايلون ويوزع بالتساوي مع الضغط عليه بظهر الملعقة ليتساوى ويتماسك.

- يغطى بأطراف الكيس، ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

- تخرج من الثلاجة، وتقلب على صينية مسطحة يزال من عليها الكيس النايلون، وتزين بصوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

