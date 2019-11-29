كيك الشوكولاتة للدايت

تعرفي معنا إلى طريقة جديدة لتحضير كيكة الشوكولاتة الشهية دون إضافة سكر للحفاظ على الحمية الغذائية، تعلميها معنا وأعديها بنفسك، وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 باكيتات بسكويت شوفان.
علبتا حليب زبادي منزوع الدسم.
كوب كاكاو.
صوص شوكولاتة غامقة للتزيين.
طريقة التحضير:
- يوضع الزبادي في بولة، ويضاف إليها الكاكاو، ويخلط جيدًا ويضاف البسكويت، وتقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- يصب الخليط في صينية مبطنة بكيس نايلون ويوزع بالتساوي مع الضغط عليه بظهر الملعقة ليتساوى ويتماسك.
- يغطى بأطراف الكيس، ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- تخرج من الثلاجة، وتقلب على صينية مسطحة يزال من عليها الكيس النايلون، وتزين بصوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.