كيك الشوكولاتة للدايت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 10:10 صباحا

تعرفي معنا إلى طريقة جديدة لتحضير كيكة الشوكولاتة الشهية دون إضافة سكر للحفاظ على الحمية الغذائية، تعلميها معنا وأعديها بنفسك، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 باكيتات بسكويت شوفان.
علبتا حليب زبادي منزوع الدسم.
كوب كاكاو.
صوص شوكولاتة غامقة للتزيين.

طريقة التحضير:
- يوضع الزبادي في بولة، ويضاف إليها الكاكاو، ويخلط جيدًا ويضاف البسكويت، وتقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- يصب الخليط في صينية مبطنة بكيس نايلون ويوزع بالتساوي مع الضغط عليه بظهر الملعقة ليتساوى ويتماسك.
- يغطى بأطراف الكيس، ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- تخرج من الثلاجة، وتقلب على صينية مسطحة يزال من عليها الكيس النايلون، وتزين بصوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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