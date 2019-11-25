ميلك شيك براونيز

ميلك شيك البراونيز من المشروبات الشهية اللذيذة التي يقبل عليها الجميع، فتعرفي معنا على طريقة تحضيره معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كوب سكر بني

ربع كوب كاكاو بودر

ربع كوب زبدة فول سوداني

2 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة لبن

2 ملعقة كبيرة زبدة

رشة ملح

كوب آيس كريم شوكولاته

نصف كوب لبن

كريمة مخفوقة

براونيز