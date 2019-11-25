كفتة بالطحينة

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكفتة الشهية مع الطحينة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو غرام من الكفتة.

ثمرتان من الطماطم مقطعتان دوائر.

ثمرة بصل مقطعة دوائر.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات صلصة الطحينة:

1.5 كوب ماء ساخن.

5 ملاعق كبيرة طحينية.

مكعب مرق دجاج.

عصير ليمونتين.

1/4 ملعقة صغيرة هال بودرة.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

- ضعي الكفتة في وعاء، وأضيفي لها الملح، وبهارات الكفتة والفلفل الأسود، وقلبي المكونات جيدًا.

- جهزي صلصة الطحينية، قومي بوضع الطحينية وعصير الليمون في وعاء، وقلبي، بعدها أضيفي بقية المكونات وقلبي جيدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض.

- افردي الكفتة في صينية الخبز، وضعي فوقها شرائح البصل والبطاطا، واسكبي فوقها الطحينية، وغطيها بورق القصدير.

- ضعي الكفتة في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة، بعدها أزيلي القصدير، وضعي الصينية في الفرن حتى تحمر

- أخرجي الكفتة بالطحينة من الفرن، وتصبح جاهزة للتقديم.

