كفتة بالطحينة

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكفتة الشهية مع الطحينة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو غرام من الكفتة.
ثمرتان من الطماطم مقطعتان دوائر.
ثمرة بصل مقطعة دوائر.
ملعقة صغيرة بهارات لحم.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
مكونات صلصة الطحينة:
1.5 كوب ماء ساخن.
5 ملاعق كبيرة طحينية.
مكعب مرق دجاج.
عصير ليمونتين.
1/4 ملعقة صغيرة هال بودرة.
ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
ملح (حسب الرغبة)
طريقة التحضير
- ضعي الكفتة في وعاء، وأضيفي لها الملح، وبهارات الكفتة والفلفل الأسود، وقلبي المكونات جيدًا.
- جهزي صلصة الطحينية، قومي بوضع الطحينية وعصير الليمون في وعاء، وقلبي، بعدها أضيفي بقية المكونات وقلبي جيدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض.
- افردي الكفتة في صينية الخبز، وضعي فوقها شرائح البصل والبطاطا، واسكبي فوقها الطحينية، وغطيها بورق القصدير.
- ضعي الكفتة في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة، بعدها أزيلي القصدير، وضعي الصينية في الفرن حتى تحمر
- أخرجي الكفتة بالطحينة من الفرن، وتصبح جاهزة للتقديم.