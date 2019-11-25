كفتة بالطحينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 11:18 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكفتة الشهية مع الطحينة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو غرام من الكفتة.
ثمرتان من الطماطم مقطعتان دوائر.
ثمرة بصل مقطعة دوائر.
ملعقة صغيرة بهارات لحم.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
مكونات صلصة الطحينة:
1.5 كوب ماء ساخن.
5 ملاعق كبيرة طحينية.
مكعب مرق دجاج.
عصير ليمونتين.
1/4 ملعقة صغيرة هال بودرة.
ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
ملح (حسب الرغبة)

طريقة التحضير
- ضعي الكفتة في وعاء، وأضيفي لها الملح، وبهارات الكفتة والفلفل الأسود، وقلبي المكونات جيدًا.
- جهزي صلصة الطحينية، قومي بوضع الطحينية وعصير الليمون في وعاء، وقلبي، بعدها أضيفي بقية المكونات وقلبي جيدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض.
- افردي الكفتة في صينية الخبز، وضعي فوقها شرائح البصل والبطاطا، واسكبي فوقها الطحينية، وغطيها بورق القصدير.
- ضعي الكفتة في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة، بعدها أزيلي القصدير، وضعي الصينية في الفرن حتى تحمر
- أخرجي الكفتة بالطحينة من الفرن، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الثوم يطيل العمر