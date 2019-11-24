كرواسون شهي في خطوات بسيطة

الكرواسون من المخبوزات الشهيرة عالميا، والذي يقبل عليها الصغار والكبار ويمكنك تقديمها على الفطور بعدة أشكال.

لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها بسهولة في منزلك لتعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «احكي».

المكونات

كوب وربع دقيق

3 ملاعق كبيرة ماء دافئ

ملعقة صغيرة خميرة

2/3 كوب حليب دافئ

2 ملعقة زيت نباتي

2/3 كوب زبدة غير مملحة باردة

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

طريقة تحضير

- في كوب ضعي الماء الدافئ والخميرة وملعقة واحدة من السكر وقلبي المزيج واتركيها لتتفاعل وتنشط الخميرة.

- في وعاء اخلطي الحليب والملح والسكر معا، ضيفي الدقيق تدريجيا وامزجي، ويمكنك استخدام العجان للحصول على أفضل نتيجة، ثم ضيفي مزيج الخميرة والسكر واستمري في التقليب والعجن.

- احضري بولة عميقة وادهنيها بالزيت واتركي الجبنة بها مع تغطيتها بقماش لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. - بعد اختمار العجينة قومي بعجنها مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتى تصبح سلسلة ولينة، ثم ضعيها في وعاء وغطيها بكيس بلاستيكي وادخليها الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

- بين ورقتي زبدة شكلي قطع الزبدة الباردة وافرديها لتصبح مستطيلة الشكل بسمك بسيط.

- اخرجي العجينة من الثلاجة وافرديها على شكل مستطيل كبير وضعي الزبدة بداخلها واطوي العجينة عليها، وبالنشابة افردي العجينة مرة أخرى، واطويها ثم عيدي فردها أكثر من مرة حتى تمتزج الزبدة بداخل العجين ويصبح خفيفا وهشا.

- اطوي العجين وأدخليه الثلاجة لمدة ساعة واخرجيها وأعيدي طيها وفردها عدة مرات أخرى.

- ثم اتركيها في الثلاجة مرة أخرى لـ ليلة كاملة وأخريجها وابدئي بفردها على سطح جاف ونظيف على شكل مستطيل رقيق، ثم قطعيها على شكل مثلثات، وابدئي بلفها من الطرف العريض ناحية الطرف الرفيع.

- ادهني الكرواسون بالبيض والحليب وأدخليه الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى يكتسب اللون الذهبي ويصبح جاهزا للتقديم.

