سويت أند ساور اللحم

من الأكلات الصينية الشهية طبق اللحم السويت أند ساور، لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1\2 كيلو لحم شرائح
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
4 ملاعق كبيرة خل أرز
2 ملعقة كبيرة زيت سمسم
ملح
فلفل أسود
جزر
بصلة شرائح
كوسة
2 فص ثوم شرائح
كوب ماء
1\4 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
فلفل ألوان
طريقة التحضير
- يوضع الزيت النباتي في الصاج ويضاف اللحم والبصل ويسوى جيدا.
- تضاف الكوسة مكعبات والفلفل الألوان ثم الجزر والفلفل والثوم الشرائح.
- بعد تقليب المواد جيدا يضاف الماء المذاب فيه السكر.
يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة من النشا على اللحم ويترك حتى ينضج الطعام، ويتكون صوص سميك ويصبح جاهزا للتقديم.