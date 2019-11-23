سويت أند ساور اللحم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 12:38 مساء

من الأكلات الصينية الشهية طبق اللحم السويت أند ساور، لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1\2 كيلو لحم شرائح
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
4 ملاعق كبيرة خل أرز
2 ملعقة كبيرة زيت سمسم
ملح
فلفل أسود
جزر
بصلة شرائح
كوسة
2 فص ثوم شرائح
كوب ماء
1\4 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
فلفل ألوان

طريقة التحضير
- يوضع الزيت النباتي في الصاج ويضاف اللحم والبصل ويسوى جيدا.
- تضاف الكوسة مكعبات والفلفل الألوان ثم الجزر والفلفل والثوم الشرائح.
- بعد تقليب المواد جيدا يضاف الماء المذاب فيه السكر.
يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة من النشا على اللحم ويترك حتى ينضج الطعام، ويتكون صوص سميك ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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