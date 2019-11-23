سويت أند ساور اللحم

من الأكلات الصينية الشهية طبق اللحم السويت أند ساور، لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1\2 كيلو لحم شرائح

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

4 ملاعق كبيرة خل أرز

2 ملعقة كبيرة زيت سمسم

ملح

فلفل أسود

جزر

بصلة شرائح

كوسة

2 فص ثوم شرائح

كوب ماء

1\4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

فلفل ألوان