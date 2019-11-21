شوربة الكرفس لحرق الدهون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 12:00 مساء
شوربة الكرفس لحرق الدهون (ارشيفية:انترنت)

نقدم اليك اليوم شوربة الكرفس المناسبة لمن يتبع حمية صحية حيث تساعد على حرق الدهون.

المكونات 
- مرق خضار: 4 أكواب (أو مرق الدجاج ساخن) 
- البصل الأخضر: 2 عود (مفروم) 
- الملفوف: كوب (مفروم) 
- الكرفس: كوب (مفروم) 
- طماطم: 1 حبة (مقشرة ومفرومة) 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة 
- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير

1- سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

2- أضيفي البصل الأخضر وقلبي لمدة 3 دقائق.

3- أضيفي الكرفس وقلبي لمدة 5 دقائق.

4- أضيفي الملفوف والطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي.

5- أضيفي المرق واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.

6- اهرسي الشوربة بمحضرة الطعام وأعيدي تسخينها.
 

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