شوربة الكرفس لحرق الدهون

نقدم اليك اليوم شوربة الكرفس المناسبة لمن يتبع حمية صحية حيث تساعد على حرق الدهون.
المكونات
- مرق خضار: 4 أكواب (أو مرق الدجاج ساخن)
- البصل الأخضر: 2 عود (مفروم)
- الملفوف: كوب (مفروم)
- الكرفس: كوب (مفروم)
- طماطم: 1 حبة (مقشرة ومفرومة)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
1- سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة.
2- أضيفي البصل الأخضر وقلبي لمدة 3 دقائق.
3- أضيفي الكرفس وقلبي لمدة 5 دقائق.
4- أضيفي الملفوف والطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي.
5- أضيفي المرق واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.
6- اهرسي الشوربة بمحضرة الطعام وأعيدي تسخينها.