شوربة الكرفس لحرق الدهون

شوربة الكرفس لحرق الدهون (ارشيفية:انترنت)

نقدم اليك اليوم شوربة الكرفس المناسبة لمن يتبع حمية صحية حيث تساعد على حرق الدهون.

المكونات

- مرق خضار: 4 أكواب (أو مرق الدجاج ساخن)

- البصل الأخضر: 2 عود (مفروم)

- الملفوف: كوب (مفروم)

- الكرفس: كوب (مفروم)

- طماطم: 1 حبة (مقشرة ومفرومة)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1- سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

2- أضيفي البصل الأخضر وقلبي لمدة 3 دقائق.

3- أضيفي الكرفس وقلبي لمدة 5 دقائق.

4- أضيفي الملفوف والطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي.

5- أضيفي المرق واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.

6- اهرسي الشوربة بمحضرة الطعام وأعيدي تسخينها.

