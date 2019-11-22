ستيك اللحم الشهي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 09:05 صباحا

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وصحية لتحضير ستيك المشوي مع الخضراوات لتعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
ستيك فيليه أو قطع من لحم الستيك الخاصة للشوي.
100 غرام من الزبد أو نصف كوب زيت زيتون.
3 فصوص من الثوم.
رشة ملح.
كمية صغيرة من المعدنوس المفروم.
القليل من الملح والفلفل.
كمية قليلة من الجزر المقشر.
بروكلي.
بطاطس مقطعة إلى مكعبات.
بصل مقطع إلى شرائح.
فطر مقطع.
ذرة.

طريقة التحضير
- قطعي جميع الخضار إلى مكعبات واخلطيها بالقليل من زيت الزيتون، وأضيفي القليل من الملح والفلفل واتركيها في صينية الفرن لتجف ويتم شويها تمامًا.
- اخلطي الزبد أو زيت الزيتون والمعدنوس والثوم المهروس والقليل من الملح وضعيها في ورق نايلون ولفيها على شكل أسطوانة وضعي الخليط بالفريزر مع العلم أنه بإمكانك استخدامها متى تشائين.
- اعملي على وضع قطع الستيك على الشواية الكهربائية أو على الغاز إن لم تتوافر واتركيها على كل وجه مدة 5 دقائق حتى ينضج تماما.
 

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