تورلي الخضراوات في خطوات بسيطة

تورلي الخضراوات من الأطباق الشهية والمغذية نقدم إليك اليوم خطوات بسيطة لتحضيره في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
1/2 كيلو قطع لحم مسلوقة
1/4 كيلو بسلة
ثمرة بصل مقطعة
2 ثمرة جزر مقطعة
عود كرفس مقطع
2 ثمرة بطاطس مكعبات
ثمرة باذنجان مكعبات، مقلية
1/4 كيلو كوسة مقطعة
زيت
3 فصوص ثوم
زعتر
ملح
فلفل أسود مطحون
كزبرة خضراء
طماطم معصورة
طريقة التحضير
- افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس في الكبة جيدًا.
- سخني الزيت في إناء على نار متوسطة ثم ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبيه حتى يذبل.
- ضعي الباذنجان والبطاطس والكوسة على مزيج البصل وقلبيه.
- ضعي الطماطم المعصورة والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.
- ضعي التورلي في صينية ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج ويحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.