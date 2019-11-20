تورلي الخضراوات في خطوات بسيطة

تورلي الخضراوات من الأطباق الشهية والمغذية نقدم إليك اليوم خطوات بسيطة لتحضيره في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

1/2 كيلو قطع لحم مسلوقة

1/4 كيلو بسلة

ثمرة بصل مقطعة

2 ثمرة جزر مقطعة

عود كرفس مقطع

2 ثمرة بطاطس مكعبات

ثمرة باذنجان مكعبات، مقلية

1/4 كيلو كوسة مقطعة

زيت

3 فصوص ثوم

زعتر

ملح

فلفل أسود مطحون

كزبرة خضراء

طماطم معصورة

طريقة التحضير

- افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس في الكبة جيدًا.

- سخني الزيت في إناء على نار متوسطة ثم ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبيه حتى يذبل.

- ضعي الباذنجان والبطاطس والكوسة على مزيج البصل وقلبيه.

- ضعي الطماطم المعصورة والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.

- ضعي التورلي في صينية ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج ويحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

