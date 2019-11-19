حضري بطاطا بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 10:47 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير طبق الباطاطا بالبشاميل و الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «أنوثة».

المكونات
10 حبات من البطاطا
3 أكواب من الحليب
نصف كوب من الطحين
4 ملاعق كبيرة من الزبد
ملعقة صغيرة من الملح
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
كوبان من جبنة الموزاريلا
كوب من كريما الطبخ
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

طريقة التحضير
- في البداية، ذوبي الزبد على نار خفيفة ثم امزجيه مع الطحين وحركيه جيداً حتى يتجانس.
- صبي الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب على نار خفيفة، ثم ضعي الكريما واستمري في التحريك.
- ما إن تزداد كثافة المزيج، ضعي الملح والفلفل الأسود والأبيض وتابعي التحريك.
- في صينية بيركس، ضعي طبقة من البطاطا المقشرة والمقطعة إلى شرائح.
- ثم طبقة من صلصة البشاميل، بعدها طبقة أخرى من البطاطا ثم البشاميل.
- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم ضعي المزاريلا أعلى الصينية.
- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية واتركيها حتى تنضج ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أخطر الوظائف على قلب المرأة