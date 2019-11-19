حضري بطاطا بالبشاميل

نقدم إليكِ طريقة تحضير طبق الباطاطا بالبشاميل و الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «أنوثة».

المكونات

10 حبات من البطاطا

3 أكواب من الحليب

نصف كوب من الطحين

4 ملاعق كبيرة من الزبد

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوبان من جبنة الموزاريلا

كوب من كريما الطبخ

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

طريقة التحضير

- في البداية، ذوبي الزبد على نار خفيفة ثم امزجيه مع الطحين وحركيه جيداً حتى يتجانس.

- صبي الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب على نار خفيفة، ثم ضعي الكريما واستمري في التحريك.

- ما إن تزداد كثافة المزيج، ضعي الملح والفلفل الأسود والأبيض وتابعي التحريك.

- في صينية بيركس، ضعي طبقة من البطاطا المقشرة والمقطعة إلى شرائح.

- ثم طبقة من صلصة البشاميل، بعدها طبقة أخرى من البطاطا ثم البشاميل.

- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم ضعي المزاريلا أعلى الصينية.

- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية واتركيها حتى تنضج ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.

