حضري سمك البربون الشهي في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 10:57 صباحا

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير صينية السمك البربون في الفرن وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «سوبر ماما».

المكونات
كيلو سمك بربوني نظيف ومغسول.
نصف كوب بقدونس وشبت مفروم.
ثلاثة فصوص ثوم مهروس.
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.
ملعقتان كبيرتان خل.
ثمرتا فلفل حار مفروم.
بصلتان كبيرتان مقطعتان شرائح.
ثمرتا طماطم كبيرتان مقطعتان شرائح.
ثمرتا جزر مقطعتان حلقات.
ملعقة كبيرة كمون مطحون ناعم.
ملعقة صغيرة كركم.
ملح وفلفل أسود.

طريقة التخضير
- في وعاء ضعي الثوم والبقدونس والشبت وعصير الليمون والخل والفلفل الحار والكمون والكركم والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.
- تبلي السمك بخليط الثوم والخل من الداخل والخارج ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- سخني الفرن عند درجة حرارة 200.
- في صينية فرن ضعي شرائح البصل والطماطم والجزر ثم رصي فوق الخضار السمك.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 - 35 دقيقة حتى ينضج السمك ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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