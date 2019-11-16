مشروب بزار بالحليب

حضري معنا اليوم المشروب الذهبي أو بزار (كركم) بالحليب.. والكركم من الأعشاب التي تنتمي إلى فصيلة الزنجبيل، ويعتبر من البهارات الأساسية في المطبخ الهندي كما أنه من العلاجات الطبيعية لآلام المفاصل والعظام، حسب «شملولة».

المقادير

2 كوب حليب جوز هند

1 ملعقة صغيرة بزار كركم بودرة

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم

رشة فلفل أسود مطحون

خطوات التحضير

في وعاء الخلاط، نضع حليب جوز الهند والبزار والقرفة والزنجبيل والعسل الأبيض والفلفل الأسود.

نضرب جميع المكونات جيدا، ثم نصفيها بالمصفاة.

في وعاء غويط، نضع الخليط ونرفعه على النار حتى يسخن.

نصبه في الأكواب، ونقدمه ساخنا أو باردا.. وصحتين.