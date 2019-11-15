معكرونة بالبسطرمة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 10:00 صباحا

البسطرمة من أنواع اللحوم الشهية التي تشبه القديم، نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها مع المعكرونة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام معكرونة.
500 غرام بسطرمة.
ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم.
نصف كوب كريمة طبخ.
ملح، بحسب الرغبة.
فلفل أسود، بحسب الرغبة.
زعتر، بحسب الرغبة.
ملعقة كبيرة زبد.
ملعقتان كبيرتان زيت.
جبن مبشور للتقديم، بحسب الرغبة.

طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة بالماء المملح ثم ضعيها في المصفاة.
- ضعي في قدر الزبد والزيت على حرارة متوسطة.
- قطعي البسطرمة إلى مكعبات صغيرة وأضيفيها إلى القدر مع صلصة الطماطم.
- نكهي بالملح والفلفل الأسود والزعتر.
- اسكبي الكريمة وحركي المكونات حتى يغلي المزيج.
- أضيفي المكرونة المسلوقة وحركي من جديد.
- اسكبي المعكرونة في طبق التقديم وقدميها مباشرة على سفرتك مع رشة من الجبن على الوجه.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
«يا ماشي لبيتك شيل معك نفرين».. مبادرة شبابية لمواجهة أزمة المواصلات في السودان
عربى
«فرانس برس»: هذه أبرز النقاط في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الساخر محمد حسين القزيّري
ثقافة وفن
مجهول يخفي كل الكتب المنتقدة لترامب بمكتبة أميركية
منوعات
هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس
رياضة محلية
عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم
ليبيا
سلامة يكشف ثلاثة شروط قبل عقد مؤتمر برلين
ليبيا
إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
عماري زايد يعلن بداية العام الدراسي بشكل فعلي بعد تجاوز الصعوبات
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 3 دقائق من المتعة الساحرة.. ليفربول ينشر 50 هدفا لمحمد صلاح