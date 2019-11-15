معكرونة بالبسطرمة

البسطرمة من أنواع اللحوم الشهية التي تشبه القديم، نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها مع المعكرونة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام معكرونة.

500 غرام بسطرمة.

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم.

نصف كوب كريمة طبخ.

ملح، بحسب الرغبة.

فلفل أسود، بحسب الرغبة.

زعتر، بحسب الرغبة.

ملعقة كبيرة زبد.

ملعقتان كبيرتان زيت.

جبن مبشور للتقديم، بحسب الرغبة.

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة بالماء المملح ثم ضعيها في المصفاة.

- ضعي في قدر الزبد والزيت على حرارة متوسطة.

- قطعي البسطرمة إلى مكعبات صغيرة وأضيفيها إلى القدر مع صلصة الطماطم.

- نكهي بالملح والفلفل الأسود والزعتر.

- اسكبي الكريمة وحركي المكونات حتى يغلي المزيج.

- أضيفي المكرونة المسلوقة وحركي من جديد.

- اسكبي المعكرونة في طبق التقديم وقدميها مباشرة على سفرتك مع رشة من الجبن على الوجه.

